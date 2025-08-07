Κόσμος

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους να εμπλακούν ενεργά στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που πλησιάζει συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
«Ο πόλεμος στην Ουκρανία αφορά την Ευρώπη και η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη». Αυτό ήταν το σαφές μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη (07.08.2025), την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μέσα από τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται στην Ευρώπη «και η Ουκρανία είναι μέρος της Ευρώπης». Γι’ αυτό, όπως είπε, «η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία ειρήνευσης», με στόχο να σταματήσει ο πόλεμος που ξεκίνησε το 2022 με τη εισβολή της Ρωσίας.

Επαφές με το Βερολίνο

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είχε την ίδια μέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, σύμφωνα με κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις, και ειδικότερα η πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους και τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Ο Μερτς επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία.

Κόσμος
