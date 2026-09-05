O Πούτιν διέταξε τριήμερη παύση πληγμάτων κατά του Κιέβου εξαιτίας της επίσκεψης Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα

Την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από σήμερα (5/9/2026), στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ο Πεσκόφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS, όποτε το Κίεβο θα καταφέρει να έχει κάποιες μέρες «ξεκούρασης».

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Οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προσγειώθηκαν σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters, δύο πηγές που έχουν λάβει σχετική γνώση, προσθέτοντας ότι θα συναντηθούν με τον Ρώσο προεδρικό απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο, ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές στη διάρκεια μιας παύσης των επισκέψεών τους στη Ρωσία, ενώ ο ίδιος συμμετείχε σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο εμπορικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, αλλά κι ένα άλλο πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου κοντά στην Οδησσό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.