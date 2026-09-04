Κόσμος

Τραμπ: Μίλησα με τον Πούτιν, δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε εδάφη του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις προθέσεις της Μόσχας απέναντι στο ΝΑΤΟ
FILE - President Donald Trump Russia's President Vladimir Putin talk, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska.
Photo / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File
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Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το βράδυ της Παρασκευής 04.09.2026 ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σχεδιάζει επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ, την ώρα που παραμένει στο επίκεντρο η υπόθεση με το οπλισμένο drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα για το περιστατικό, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, απέναντι στη Συμμαχία.

«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νέα διπλωματική κίνηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Όπως είπε, οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να ταξιδέψουν στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε μάλιστα αισιόδοξος για τις πιθανότητες να υπάρξει πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ώθηση στα πράγματα και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

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