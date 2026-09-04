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Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Το AI προεκλογικό σποτ με Ερντογάν, Μαμντάνι, Χαμενεΐ και Αμπάς

Πώς παρουσιάζονται Ερντογάν, Μαμντάνι, Χαμενεΐ και Αμπάς μετά τη νίκη του Νετανιάχου
Προεκλογική αφίσα του Λικούντ στο Τελ Αβίβ με τους «εχθρούς» του Νετανιάχου
Προεκλογική αφίσα του Λικούντ στο Τελ Αβίβ με τους «εχθρούς» του Νετανιάχου / Reuters
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Με ένα προεκλογικό σποτ φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και με πρωταγωνιστές πρόσωπα που παρουσιάζονται ως αντίπαλοί του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μπαίνει δυναμικά στη μάχη των εκλογών στο Ισραήλ, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιλέγει μέσα από το βίντεο να βάλει στο επίκεντρο τους δικούς του πολιτικούς αντιπάλους αλλά και πρόσωπα που παρουσιάζονται ως εχθροί του Ισραήλ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους ψηφοφόρους για το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης.

Στο βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζονται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζάμπα Χαμενεΐ και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Το σποτ παρουσιάζει αρχικά τον Μαμντάνι να τηλεφωνεί στον «μπρο» Ερντογάν και να τον ρωτά εάν θα πάει στο πάρτι που ετοιμάζεται για την εκλογική ήττα του Νετανιάχου.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Χαμενεΐ ξαπλωμένος σε κρεβάτι και με γύψο από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ενώ σειρά παίρνει ο Μαχμούντ Αμπάς.

Το κλίμα αλλάζει όταν όλοι βλέπουν στην τηλεόραση ότι ο Νετανιάχου τελικά κερδίζει τις εκλογές. Το υποτιθέμενο πάρτι ακυρώνεται, ο Χαμενεΐ επιστρέφει στο καταφύγιο και ο Ερντογάν κατεβάζει το ακουστικό.

Το προεκλογικό βίντεο ολοκληρώνεται με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους: «Οι εχθροί του Ισραήλ θέλουν να πέσει ο Νετανιάχου, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κερδίσουν».

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