Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Το AI προεκλογικό σποτ με Ερντογάν, Μαμντάνι, Χαμενεΐ και Αμπάς

Με ένα προεκλογικό σποτ φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και με πρωταγωνιστές πρόσωπα που παρουσιάζονται ως αντίπαλοί του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μπαίνει δυναμικά στη μάχη των εκλογών στο Ισραήλ, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιλέγει μέσα από το βίντεο να βάλει στο επίκεντρο τους δικούς του πολιτικούς αντιπάλους αλλά και πρόσωπα που παρουσιάζονται ως εχθροί του Ισραήλ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους ψηφοφόρους για το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζονται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζάμπα Χαμενεΐ και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Το σποτ παρουσιάζει αρχικά τον Μαμντάνι να τηλεφωνεί στον «μπρο» Ερντογάν και να τον ρωτά εάν θα πάει στο πάρτι που ετοιμάζεται για την εκλογική ήττα του Νετανιάχου.

אויבי ישראל רוצים שנתניהו יפול. אסור לתת להם לנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/7aOL0Xlxu3 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 4, 2026

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Χαμενεΐ ξαπλωμένος σε κρεβάτι και με γύψο από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ενώ σειρά παίρνει ο Μαχμούντ Αμπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλίμα αλλάζει όταν όλοι βλέπουν στην τηλεόραση ότι ο Νετανιάχου τελικά κερδίζει τις εκλογές. Το υποτιθέμενο πάρτι ακυρώνεται, ο Χαμενεΐ επιστρέφει στο καταφύγιο και ο Ερντογάν κατεβάζει το ακουστικό.

Το προεκλογικό βίντεο ολοκληρώνεται με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους: «Οι εχθροί του Ισραήλ θέλουν να πέσει ο Νετανιάχου, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κερδίσουν».