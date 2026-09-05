Οι ΗΠΑ χτύπησαν τρία ιρανικά τάνκερ με πετρέλαιο μετά από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Νέα ένταση σημειώθηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στις 5 Σεπτεμβρίου, με αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, τα πλήγματα στα δεξαμενόπλοια έγιναν μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων που περιπολούσαν στην περιοχή. Ένα αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό απέφυγαν τους πυραύλους, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτικών.

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Η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν οριστικά εκτός λειτουργίας το δεξαμενόπλοιο M/T Downy, ανοιχτά της νήσου Χαργκ, καθώς και το M/T Stark 1, κοντά στο Τζασκ.

U.S. Central Command says U.S. forces struck three Iranian crude oil tankers on Sept. 5 after the IRGC launched ballistic missiles toward two U.S. Navy warships operating in the region.



CENTCOM said an aircraft carrier and guided-missile destroyer evaded multiple Iranian attacks… https://t.co/4iSJ0iooN8 pic.twitter.com/GvwKEnZQc8 — OSINTdefender (@sentdefender) September 5, 2026

Παράλληλα, καταστράφηκε το M/T Kylo, γνωστό και ως «Noxen», στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλήρωμα είχε λάβει προηγουμένως εντολή να εγκαταλείψει το πλοίο και στη συνέχεια αυτό χτυπήθηκε σε καίρια σημεία, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η CENTCOM υποστηρίζει ότι τα τρία πετρελαιοφόρα αποτελούσαν μέρος ενός «σκιώδους δικτύου» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι Φρουροί της Επανάστασης και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση, η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να προστατεύσει τα συγκεκριμένα πλοία.