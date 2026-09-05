Εκρήξεις στο Ιράν, στο νησί Χαργκ: Αναφορές για βομβαρδισμό των ΗΠΑ σε ιρανικό τάνκερ

Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα (05.09.2026) και για ακόμα μία φορά στο Χαργκ, το στρατηγικής σημασίας νησί του Ιράν. Υπάρχουν αναφορές πως οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε τάνκερ της Τεχεράνης όπου βρίσκεται στην περιοχή.

Λίγες ημέρες αφού αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, εκτιμώντας πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μπορεί να διαλυθεί και μόνο από την οικονομική πίεση που ασκείται στην χώρα, οι ΗΠΑ φέρεται να χτύπησαν το νησί Χαργκ, όπου αποτελεί κόμβο της οικονομίας της χώρας καθώς φιλοξενείται σημαντικός πετρελαϊκός τερματικός σταθμός.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και δεν είναι γνωστό το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το συγκεκριμένο νησί.

Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στα social media ΑΙ βίντεο που έδειχνε αμερικανική επίθεση στο νησί – ραχοκοκαλιά των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου.

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BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Μόλις μία ημέρα πριν, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Το νησί που «κρατά» την ιρανική οικονομία

Μόλις 20 χλμ από τις ακτές του Ιράν, η νήσος Χαργκ φιλοξενεί τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

Υπολογίζεται ότι το νησί έχει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, μπορεί να υποδεχτεί έως 10 δεξαμενόπλοια, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακοπή στο Χαργκ δεν θα επηρεάσει μόνο το Ιράν, αλλά και τους κύριους αγοραστές του, όπως η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.