Ρωσία: Με τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν, Ντμίτριεφ θα συναντηθούν Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κατά την άφιξή τους σήμερα (05.09.2026) στη Ρωσία.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters πως οι δύο διαπραγματευτές των ΗΠΑ θα συναντηθούν με τον προεδρικό απεσταλμένο ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την αναστολή εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων για το πετρέλαιο της Ρωσίας, φέτος.

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Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο, ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές στη διάρκεια μιας παύσης των επισκέψεών τους στη Ρωσία, ενώ ο ίδιος συμμετείχε σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε το ταξίδι των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αρχικά στη Μόσχα και μετά στο Κίεβο λέγοντας μάλιστα πως έχει μία «ιδέα» για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα σημεία της πρότασης.