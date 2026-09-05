Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρωσία: Με τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν, Ντμίτριεφ θα συναντηθούν Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ρώσος ειδικός προεδρικός απεσταλμένος είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την αναστολή εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων για το πετρέλαιο της Ρωσίας, φέτος
Στιβ Γουίτκοφ
Ο Στιβ Γουίτκοφ / LUDOVIC MARIN / ΕΡΑ / ΑΠΕ ΜΠΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κατά την άφιξή τους σήμερα (05.09.2026) στη Ρωσία.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters πως οι δύο διαπραγματευτές των ΗΠΑ θα συναντηθούν με τον προεδρικό απεσταλμένο ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την αναστολή εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων για το πετρέλαιο της Ρωσίας, φέτος.

Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο, ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές στη διάρκεια μιας παύσης των επισκέψεών τους στη Ρωσία, ενώ ο ίδιος συμμετείχε σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε το ταξίδι των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αρχικά στη Μόσχα και μετά στο Κίεβο λέγοντας μάλιστα πως έχει μία «ιδέα» για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα σημεία της πρότασης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
117
85
77
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo