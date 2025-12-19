Ο Πούτιν δηλώνει πρόθυμος να λήξει τον πόλεμο και ρίχνει το «μπαλάκι» στην Ουκρανία: «Δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες»

Το μήνυμα πως η Ρωσία είναι έτοιμη αλλά και πρόθυμη να λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έστειλε για ακόμη μία φορά ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025), ο Βλαντιμίρ Πούτιν πέταξε το «μπαλάκι» στο στρατόπεδο της Ουκρανίας λέγοντας πως δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδάφη που κατακτά τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ρώσους, Αμερικανούς, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία είναι συνεχόμενες αλλά φαίνεται στην ουσία πως «κολλούν» μιας και οι αντίπαλες πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επαναλάβει αρκετές φορές πως δεν πρόκειται να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς υποστηρίζει πως ανέβηκε στην προεδρία της Ουκρανίας παράνομα.

Ο Ρώσος πρόεδρος ζητά να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να διατηρήσει τα ουκρανικά εδάφη που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του ζητά εγγυήσεις ασφαλείας για οποιαδήποτε υπογραφή.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε deal, στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία, και αποφάσισαν να δώσουν δάνειο 90 δισ. ευρώ ώστε να βοηθήσουν την χώρα να αναδιαρθρωθεί οικονομικά και στρατιωτικά. Η Ουκρανία καλείται να αποπληρώσει το χρέος στο μέλλον μέσω των αποζημιώσεων που οφείλει να προσφέρει η Ρωσία. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει ωστόσο, τότε το χρέος θα αποπληρωθεί από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.