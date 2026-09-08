Κόσμος

Ποιοι είναι οι 4 πίνακες των 9 εκατ. ευρώ που άρπαξαν οι δύο δράστες από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία

Οι δύο τους έπεσαν στον κήπο - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των διαρρηκτών
Μουσείο Ρεουνάρ στη Γαλλία
Κλοπή μαμούθ στο Μουσείο Ρεουνάρ στη Γαλλία / REUTERS/Manon Cruz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τέσσερις πίνακες του σπουδαίου Γάλλου ιμπρεσιονιστή Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ ήταν ο στόχος των δύο δραστών που εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης (08.09.2026) στο Μουσείο Ρενουάρ στην Καν-σιρ-Μερ, στη Γαλλία.

Οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν με δύο από τους πίνακες από το μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, καθώς αρχικά εγκατέλειψαν τον ένα ενώ καταδιώκονταν από την αστυνομία. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ανακτήθηκε ένας ακόμα πίνακας.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, τα τέσσερα έργα που αφαιρέθηκαν είναι τα εξής:

  • «Portrait of Madame Pichon»
  • «Portrait of Madame Colonna Romano»
  • «Coco Lisant»
  • «Jeune fille au puits»

Έφυγαν με 4 πίνακες, εγκατέλειψαν τους 2

Δύο πίνακες, από τους τέσσερις που είχαν αρχικά κλαπεί από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, στη γαλλική Κυανή Ακτή, εγκαταλείφθηκαν από τους δύο κλέφτες και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της κοινότητας αυτής.

«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η νέα κλοπή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού. Τότε (Οκτώβριος 2025) οι δράστες είχαν αρπάξει κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, όχι μακριά από τη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιερ -Ογκίστ Ρενουάρ (1841-1919).

Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση, στο μουσείο Ρενουάρ εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία, γυμνά ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
419
282
168
104
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Έκπληκτοι» Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου που τους έκοψε την όρεξη για βασιλικά καθήκοντα
Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθάρισε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία - Το γνώριζαν λέει το Παλάτι
Πρίγκπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ
Μπάμπα Βάνγκα: Η πρόβλεψή της για το 2027 για την ανθρωπότητα – «Μια τρομακτική αλλαγή»
Οι πιστοί της λένε ότι είχε προβλέψει την 11η Σεπτεμβρίου ως εξής: «Δύο μεταλλικά πουλιά θα πέσουν πάνω στους Αμερικανούς αδελφούς μας, οι λύκοι θα ουρλιάζουν από τους θάμνους και το αίμα των αθώων θα κυλήσει στα ποτάμια»
Μπάμπα Βάνγκα 9
Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί, πήγε με τον 18χρονο γιο της σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο
Η Αμερικανίδα σταρ ηθοποιός είναι ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και στο παρελθόν έχει επισκεφθεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022
Η Τζολί με τον γιο της σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο
Newsit logo
Newsit logo