Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Κίεβο – Υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει τους τραυματίες του πολέμου

Πρόκειται να αναλύσει με λεπτομέρειες νέες πρωτοβουλίες για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των τραυματιών, ενώ στο ταξιδι του τον συνοδεύει μια ομάδα από το Ίδρυμα Invictus Games Foundation
Ο πρίγκιπας Χάρι
Φωτογραφία REUTERS/Suzanne Plunkett

Το Κίεβο επισκέφθηκε ο πρίγκιπας Χάρι μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

Ο πρίγκιπας Χάρι μετά συνάντηση με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο έκανε ταξίδι στο Κίεβο, όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian.

Ο Δούκας του Σάσεξ δήλωσε ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» προκειμένου να βοηθήσει στην ανάρρωση των στρατιωτών που τραυματίστηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται να αναλύσει με λεπτομέρειες νέες πρωτοβουλίες για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των τραυματιών. Στο ταξιδι του τον συνοδεύει μια ομάδα από το Ίδρυμα Invictus Games Foundation.

Η επίσκεψη αυτή στο Κίεβο έρχεται μετά τη συνάντησή του με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, στο Λονδίνο την Τετάρτη – την πρώτη τους συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο πρίγκιπας είπε ότι αρχικά προσκλήθηκε από τον ιδρυτή του Κέντρου Τραύματος Superhumans στο Λβιβ, το οποίο επισκέφθηκε τον Απρίλιο για να συναντήσει θύματα πολέμου που βρίσκονταν υπό αποκατάσταση.

Πριν από την επίσκεψη, δήλωσε στον Guardian: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη διαδικασία ανάκαμψης. Μπορούμε να συνεχίσουμε να εξανθρωπίζουμε τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο και αυτά που βιώνουν».

