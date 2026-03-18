Κόσμος

Ο Ρεζά Παχλαβί πηδάει πάνω από φωτιές και στέλνει μήνυμα στο Ιράν: «Το φως νικά το σκοτάδι»

Σε ένα βίντεο στο X, ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, πηδάει πάνω από φωτιές στέλνοντας το μήνυμα: «Το φως νικά το σκοτάδι». Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Τεχεράνη. 

Ο Ρεζά Παχλαβί επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, προειδοποιώντας ότι η κατάρρευση του καθεστώτος των Μουλάδων στο Ιράν πλησιάζει, ενώ υπογραμμίζει πως η ανατροπή απαιτεί στρατηγική υπομονή.

Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα του μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, ακόμα και πριν την πλήρη πτώση του καθεστώτος.

Σε συνέντευξή του στο Iran International, ο εξόριστος πρίγκιπας τόνισε ότι το «τελικό κάλεσμα» προς τον ιρανικό λαό για μαζικές κινητοποιήσεις θα δοθεί μόνο όταν οι συνθήκες είναι ώριμες.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η φθορά του καθεστώτος είναι ήδη σε εξέλιξη, αποδίδοντάς την τόσο στην εξωτερική πίεση όσο και στην εσωτερική αντίσταση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι στρατιωτικές πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν αποδυναμώσει κρίσιμους μηχανισμούς εξουσίας, όπως το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και την πολιτοφυλακή Μπασίτζ. Παράλληλα, έκανε λόγο για οργανωμένες δράσεις εντός της χώρας, αναφερόμενος σε ένα δίκτυο που αποκάλεσε «Αθάνατη Φρουρά», το οποίο -όπως υποστήριξε -δρα συντονισμένα για την υπονόμευση του καθεστώτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
101
85
73
67
Newsit logo
Newsit logo