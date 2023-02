Ένα ρήγμα 500 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια της Γης, απόδειξη της τρομακτικής έντασης που είχε ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία, με τα τουρκικά ΜΜΕ να δείχνουν σε βίντεο την έκτασή του.

Ειδικότερα, το Haber Turk δείχνει το τεράστιο ρήγμα που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια της Γης σε μήκος 500 χιλιομέτρων από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία. Από τη δόνηση διάρκειας 70 δευτερολέπτων, διαλύθηκαν κτήρια, δρόμοι και εγκαταστάσεις.

Μάλιστα, 5 ημέρες μετά το πρώτο χτύπημα του εγκέλαδου, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι και οι έρευνες για αγνοούμενους είναι διαρκείς στις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας που επλήγησαν σφοδρά από τον σεισμό.

The footage of the Turkey earthquake fault line pic.twitter.com/w5WppSakJW