Ο Σι Τζινπίνγκ αλλάζει τις ισορροπίες του κόσμου – Διπλωματία, στρατιωτική ισχύς και το μήνυμα μιας νέας παγκόσμιας τάξης

Στην Κίνα, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Από τις προσεκτικά ενορχηστρωμένες διπλωματικές συναντήσεις μέχρι τις φαντασμαγορικές στρατιωτικές παρελάσεις, κάθε κίνηση του Πεκίνου είναι σαφές μήνυμα προς τον κόσμο και κυρίως τη Δύση. Κι αυτήν την εβδομάδα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Την Τετάρτη (03.09.2025), η Κίνα θα ζήσει μια μεγαλειώδη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος καταλαμβάνοντας τη «Λεωφόρο της Αιώνιας Ειρήνης», για να τιμηθεί η 80ή επέτειος από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια παρέλαση που θα γεμίσει την καρδιά του Πεκίνου με στρατεύματα, πυραύλους και υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Όμως το μήνυμα δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αντιθέτως, είναι μια επίδειξη δύναμης για το παρόν και κυρίως για το μέλλον, με «μπροστάρη» τον Σι Τζιπίνγκ που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πρόκλησης στη Δύση.

Τα τελευταία τρία 24ωρα, ο Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί ηγέτες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, σε μία σύνοδο με φόντο ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της χώρας. Και τώρα, με την παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου να ακολουθεί, στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα των τελευταίων ετών: η Κίνα θέλει να ορίσει τους νέους κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού – και δεν διστάζει να αμφισβητήσει τη Δύση.

Στο πλευρό του Σι θα βρίσκονται περισσότεροι από είκοσι ηγέτες χωρών φιλικών προς το Πεκίνο – ανάμεσά τους ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ιρανός πρόεδρος Μαχμούντ Πεζεσκιαν.

Για τον Κιμ, ο οποίος πέρασε στην Κίνα με το θωρακισμένο τρένο του νωρίς την Τρίτη, αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη πολυμερής εκδήλωση και η πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση εδώ και 66 χρόνια.

Η Ουάσιγκτον βλέπει για πρώτη φορά τους ηγέτες τεσσάρων χωρών που βλέπει ως «άξονα αντίστασης» (Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα, Ιράν) να βρίσκονται πλάι-πλάι στη διεθνή σκηνή. Οι ίδιοι τονίζουν πως καμία αποσταθεροποίηση δεν θέλουν. Θέλουν όμως ανατροπή της υφιστάμενης παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και ανάδυση μίας νέας, «πολυπολικής» και «πιο δίκαιης» με την Κίνα «σταθερό οδηγό».

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος για τη Δύση, καθώς οι χώρες αυτές είτε τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Βόρεια Κορέα θεωρούνται από πολλούς αναλυτές ως αντι-αμερικανικός άξονας: η Τεχεράνη και η Πιονγκγιάνγκ προμηθεύουν τη Μόσχα με όπλα και –στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας– με στρατεύματα, ενώ η Κίνα στηρίζει την πληγωμένη ρωσική οικονομία. Δίνοντάς τους εξέχουσα θέση στη μεγάλη παρέλαση, ο Σι δείχνει πως μπορεί να πιέσει τον Πούτιν, αλλά δεν σκοπεύει να το κάνει με τους όρους της Δύσης.

Η στιγμή δεν είναι τυχαία. Ενώ οι ΗΠΑ, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλούν ανατροπές και επιβάλλουν σκληρούς εμπορικούς δασμούς που πλήττουν ακόμη και συμμάχους, ο Σι βλέπει την ευκαιρία να προβάλει την Κίνα ως τη δύναμη που μπορεί να προσφέρει σταθερότητα. Στις ομιλίες του στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, απηύθυνε κάλεσμα κατά της «νοοτροπίας του Ψυχρού Πολέμου» και δεσμεύτηκε για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις προς τα μέλη.

Η Κίνα προβάλλεται έτσι ως «υπεύθυνη δύναμη», σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που μειώνουν τη διεθνή βοήθειά τους και προκαλούν αμφιβολίες ακόμη και στους στενούς συμμάχους τους. Όπως τόνισε ο Σι: «Οι κανόνες μερικών χωρών δεν πρέπει να επιβάλλονται στους άλλους».

Οι εικόνες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν αυτό το αφήγμα, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, που οι ΗΠΑ προσπάθησαν να προσεταιριστούν ως αντίβαρο στην Κίνα, εμφανίστηκε να συζητά θερμά με τον Σι και να αγκαλιάζει τον Πούτιν. Η Ινδία, άλλωστε, μόλις πρόσφατα βρέθηκε αντιμέτωπη με δασμούς 50% από την Ουάσινγκτον, τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Αναλυτές εκτιμούν πως η συγκυρία ευνοεί το Πεκίνο να προσεγγίσει ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι χρόνια τώρα ισορροπούν ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Τσονγκ Τζα Ιαν από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης: «Αν υπάρχει στιγμή για να τους κερδίσει, αυτή είναι τώρα».

Η παρέλαση – ισχύος, στρατιωτικά και διπλωματικά

Αύριο ο Σι επιστρατεύει την «Λεωφόρο της Αιώνιας Ειρήνης» για μια φαντασμαγορική στρατιωτική παρέλαση με υπερηχητικούς πυραύλους, πυρηνικά συστήματα, υποβρύχια drones και χιλιάδες στρατιώτες.

Παράλληλα, ο Σι χρησιμοποιεί την παρέλαση – το προσεκτικά σκηνοθετημένο θέαμα – όχι μόνο για να προβάλλει τη στρατιωτική ισχύ αλλά και για να απαντήσει στη δυτική κριτική για τις σχέσεις του με Ρωσία, Βόρεια Κορέα και Ιράν – χώρες που η Δύση θεωρεί ταραχοποιούς.

Όμως, συγκεντρώνοντάς τους στο Πεκίνο, θέλει να δείξει πως εκείνος αποφασίζει ποιοι είναι «αποδεκτοί» στη διεθνή σκηνή, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι δημοκρατίες της Δύσης.

Με απλά λόγια, η επίδειξη δεν έχει μόνο στρατιωτική σημασία. Συμπίπτει με την 80ή επέτειο της νίκης κατά της Ιαπωνίας το 1945, με την Κίνα να επαναπλαισιώνει την ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο αφήγημα του Πεκίνου, Κίνα και Σοβιετική Ένωση ήταν οι πραγματικοί «φύλακες» της μεταπολεμικής τάξης, απέναντι σε μια Δύση που τώρα επιχειρεί να εμποδίσει την άνοδο της Ασίας.

Καθώς η Δύση κατηγορεί τη Μόσχα, την Πιονγκγιάνγκ και την Τεχεράνη για επιθετικότητα, ο Σι και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν πως οι ΗΠΑ και οι συμμαχίες τους αγνοούν τις «νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας» αυτών των χωρών.

Στο ευρύτερο αφήγημά τους, η αμερικανική ηγεμονία και το δυτικό αξιακό σύστημα φέρουν την ευθύνη για τις σημερινές κρίσεις και ανισότητες.

Ο Σι Τζινπίνγκ προβάλλει ως ο «αρχιτέκτονας» μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Επιδιώκει να υπονομεύσει την αμερικανική ηγεμονία, να διαρρήξει τη δυτική συνοχή και να αναδείξει την Κίνα ως «αξιόπιστη εναλλακτική». Όχι όμως, ως αναθεωρητική δύναμη, όπως την κατηγορούν στη Δύση, αλλά ως τον πραγματικό θεματοφύλακα μιας πολυμερούς διεθνούς τάξης – αλλά με κινεζικούς όρους.

Πληροφορίες από CNN