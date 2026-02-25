Ο Στίβεν Χόκινγκ στην «παρέα» του Επστάιν – Η φωτογραφία ανάμεσα σε δυο κορίτσια με μπικίνι

Η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν συνεχίζει να παραμένει στο προσκήνιο και αυτή τη φορά στην επιφάνεια έρχεται το όνομα του θεωρητικού της φυσικής Στίβεν Χόκινγκ.

Πρόκειται για μια φωτογραφία από την νέα παρτίδα των εγγράφων της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν που απεικονίζει τον φυσικό Στίβεν Χόκινγκ να χαμογελά καθισμένος σε μια ξαπλώστρα και να περιστοιχίζεται από δύο γυναίκες με μαγιό που κρατούν στα χέρια τους κοκτέιλ. Η φωτογραφία πάντως είχε κυκλοφορήσει και στο παρελθόν.

Ο Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2018 σε ηλικία 76 ετών, έχοντας ζήσει για περισσότερα από 50 χρόνια με νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), φιλοξενήθηκε από τον Έπσταϊν τον Μάρτιο του 2006, πέντε μήνες πριν ο χρηματοδότης κατηγορηθεί για πρώτη φορά για προσέλκυση πελατών σε πορνεία.

Η τοποθεσία και η ακριβής ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι ενδέχεται να τραβήχτηκε στις Παρθένες Νήσους.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε και στο πολυτελές ξενοδοχείο The Ritz-Carlton St. Thomas, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επστάιν. Σύμφωνα με αναρτήσεις οι συμμετέχοντες φέρεται να μοίρασαν τον χρόνο τους ανάμεσα στο ξενοδοχείο και το νησί.

Ο Χόκινγκ ήταν μεταξύ των 21 διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων που παρακολούθησαν ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Έπσταϊν στο νησί του και στον κοντινό Άγιο Θωμά το 2006.

Περισσότερες από 250 αναφορές του ονόματος του Στίβεν Χόκινγκ εντοπίζονται στα έγγραφα που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παράλληλα, διευκρινίζεται ρητά ότι η απλή αναφορά ενός ονόματος στα συγκεκριμένα αρχεία δεν συνιστά απόδειξη ή ένδειξη εμπλοκής σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες από την περίοδο εκείνη. Η μία έδειχνε τον Χόκινγκ σε ένα μπάρμπεκιου με αρκετούς άλλους ανθρώπους, ενώ η δεύτερη να κάνει μια ξενάγηση στον βυθό του νησιού μέσα από ένα υποβρύχιο.

Ο Έπσταϊν φέρεται να είχε τροποποιήσει το υποβρύχιο σκάφος, ώστε ο Χόκινγκ, ο οποίος χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω της νόσου του κινητικού νευρώνα να μπορεί να μπει μέσα.