Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο στόλος ανθρωπιστικής βοήθειας της Γκρέτα Τούνμπεργκ προς τη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω καιρού

Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι
Γκρέτα Τούνμπεργκ
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ / REUTERS / Nacho Doce

Ο στόλος της ανθρωπιστικής βοήθειας της Γκρέτα Τούνμπεργκ που επιχειρούσε να φτάσει στη Γάζα αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Βαρκελώνης λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του.

Η «Global Summud Flotilla», η νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα με «μπροστάρισσα» την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, αποτελούμενη από περίπου 20 πλοία που μετέφεραν τόνους τρόφιμα, φάρμακα και άλλη ανθρωπιστική βοήθεια, απέπλευσε από τη Βαρκελώνη την Κυριακή (31.08.2025). Ωστόσο, μετά από λίγες μόνο ώρες στη Μεσόγειο, οι επικεφαλής της αποστολής αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια λόγω επιδεινούμενων καιρικών συνθηκών.

Όπως ανέφεραν, η αποστολή αντιμετώπιζε πολύ δυνατούς ανέμους και αποφάσισαν να επιστρέψουν, δίνοντας «προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία» των συμμετεχόντων.

«Δοκιμάσαμε απόπλου και έπειτα επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα ως και περίπου 50 χλμ/ώρα.

Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι.

Μεταξύ των σκαφών που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν ήταν αυτά που μετέφεραν τη δήμαρχο Βαρκελώνης Άντα Κολάου, τον δημοτικό σύμβουλο Ζόρντι Κορόνας, καθώς και την Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Στολίσκος με τη Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχωρεί από τη Βαρκελώνη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Στολίσκος με τη Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχωρεί από τη Βαρκελώνη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας / REUTERS / Nacho Doce / File Photo

Οι καπετάνιοι των σκαφών αναμένεται να συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα για να αποφασίσουν αν θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγχαμ, βρίσκονται στον στολίσκο με δεκάδες σκάφη που στοχεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στη Γάζα, που έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
FT: Ύποπτη ρωσική παρέμβαση «τύφλωσε» το GPS του αεροπλάνου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία – Προσγειώθηκε με έντυπους χάρτες
Επιβεβαιώνει η Κομισιόν τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν - Το αεροπλάνο έκανε κύκλους περίπου 1 ώρα - Ανησυχία στις Βρυξέλλες καθώς ενισχύονται οι φόβοι για ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος
Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν 55
Η Μαρίν Λε Πεν δεν τα παρατά ποτέ - Έτοιμη να ανατρέψει την κυβέρνηση και πιέζει για νέες εκλογές
Η επικεφαλής της ακροδεξιάς και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός αποφασισμένοι να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επικείμενη ψηφοφορία εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου που ζήτησε αιφνιδιαστικά ο Φρανσουά Μπαϊρού, γράφει το Politico
Η Μαρίν Λε Πεν αποχωρεί από το δικαστήριο μετά την απόφαση - βόμβα για για αποκλεισμό της από τις εκλογές 16
Αποκάλυψη για τη βασιλική οικογένεια: Η Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση ως μαθήτρια – Με τακουνιά απώθησε τον δράστη
Η επίθεση συνέβη όταν η Καμίλα ήταν 16 ή 17 ετών, σε τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον - Είχε αφηγηθεί το περιστατικό στον Μπόρις Τζόνσον το 2008, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος Λονδίνου
Η βασίλισσα Καμίλα 4
Στην Ινδία τούς τρώνε τα λιοντάρια: Ο πληθυσμός τους αυξάνεται, οι άνθρωποι κινδυνεύουν
Το τελευταίο καταφύγιο των ασιατικών λιονταριών έχει γίνει εφιάλτης για τους κατοίκους της Γκουτζαράτ - Μέσα σε πέντε χρόνια, περισσότερες από 20 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν από επιθέσεις λιονταριών
Ασιατικό λιοντάρι 6
Ισοπεδώθηκαν 3 χωριά από τον σεισμό στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί - «Θα αυξηθούν τα θύματα» λέει ο Λέκκας
Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν μετέφερε αεροπορικώς 30 γιατρούς και 800 κιλά φαρμάκων στην Κουνάρ για να υποστηρίξει τα τοπικά νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από τραυματίες
Αφγανοί μεταφέρουν φορεία με θύματα μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Τζαλαλαμπάντ
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
10
Newsit logo
Newsit logo