Ο στόλος ανθρωπιστικής βοήθειας της Γκρέτα Τούνμπεργκ προς τη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω καιρού

Ο στόλος της ανθρωπιστικής βοήθειας της Γκρέτα Τούνμπεργκ που επιχειρούσε να φτάσει στη Γάζα αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Βαρκελώνης λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του.

Η «Global Summud Flotilla», η νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα με «μπροστάρισσα» την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, αποτελούμενη από περίπου 20 πλοία που μετέφεραν τόνους τρόφιμα, φάρμακα και άλλη ανθρωπιστική βοήθεια, απέπλευσε από τη Βαρκελώνη την Κυριακή (31.08.2025). Ωστόσο, μετά από λίγες μόνο ώρες στη Μεσόγειο, οι επικεφαλής της αποστολής αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια λόγω επιδεινούμενων καιρικών συνθηκών.

Όπως ανέφεραν, η αποστολή αντιμετώπιζε πολύ δυνατούς ανέμους και αποφάσισαν να επιστρέψουν, δίνοντας «προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία» των συμμετεχόντων.

«Δοκιμάσαμε απόπλου και έπειτα επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα ως και περίπου 50 χλμ/ώρα.

Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι.

Μεταξύ των σκαφών που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν ήταν αυτά που μετέφεραν τη δήμαρχο Βαρκελώνης Άντα Κολάου, τον δημοτικό σύμβουλο Ζόρντι Κορόνας, καθώς και την Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι καπετάνιοι των σκαφών αναμένεται να συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα για να αποφασίσουν αν θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγχαμ, βρίσκονται στον στολίσκο με δεκάδες σκάφη που στοχεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στη Γάζα, που έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.