Ο στόλος για τη Γάζα με τη Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χτύπημα από drone στην Τυνησία

Ένα θαλάσσιο επεισόδιο έρχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις γύρω από τον διεθνή στόλο για τη Γάζα. Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (08–09.09.2025), η οργάνωση Global Sumud Flotilla, όπου βρίσκεται επίσης η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της, το Familia Madeira, «χτυπήθηκε, πιθανότατα από drone» στα ύδατα της Τυνησίας.

Στο σκάφος επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του κινήματος για τη Γάζα ανοιχτά της Τυνησίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο Telegram και στο Instagram, το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς στους έξι επιβαίνοντες, αλλά υπήρξαν υλικές ζημιές. Οι διοργανωτές κατήγγειλαν «επιθέσεις» που στόχο έχουν να «εκτροχιάσουν την αποστολή», στην οποία συμμετέχει επίσης η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο βρέθηκε δημοσιογράφος του AFP, ο οποίος παρατήρησε το πλοίο στο λιμάνι του Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, πλαισιωμένο από άλλα σκάφη, χωρίς ωστόσο να είναι ορατή φωτιά.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

Οι τυνησιακές αρχές, από την πλευρά τους, διαψεύδουν κατηγορηματικά το σενάριο επίθεσης με drone. «Δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μέσο», δήλωσε η εθνική φρουρά. Ο εκπρόσωπός της, Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, σημείωσε ότι η αιτία του περιστατικού ήταν πολύ πιο απλή: «Ξέσπασε φωτιά σε σωσίβια», είπε, προσθέτοντας ότι μπορεί να προκλήθηκε ακόμη και από αποτσίγαρο.

Η Flotilla, γνωστή ως Global Sumud Flotilla, είναι μια διεθνής πρωτοβουλία με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια δια θαλάσσης. Τα πλοία της παραμένουν προς το παρόν αγκυροβολημένα στην Τυνησία, εν αναμονή απόφασης για τη συνέχεια της αποστολής.