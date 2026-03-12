Ο στρατός των ΗΠΑ επιβεβαιώνει τη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα αεροσκάφη τους συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, εν μέσω της κοινής στρατιωτικής επίθεσης της χώρας με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Την Πέμπτη (12.03.2026), η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και σε τμήματα της Ασίας, εξέδωσε μια σύντομη δήλωση στην οποία ανακοίνωνε τη συντριβή του αεροσκάφους, ενός ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ, καθώς και τις προσπάθειες διάσωσης. Δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις για το αν υπήρχαν θύματα ή επιζώντες.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει ενημερωθεί για την απώλεια ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ», αναφέρεται στην δήλωση. «Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται».

Η δήλωση φαίνεται να υποδηλώνει ότι στη συντριβή εμπλέκονταν δύο αεροσκάφη, τα οποία πιθανώς συγκρούστηκαν ή πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς. Το δεύτερο αεροσκάφος, σύμφωνα με τη δήλωση, «προσγειώθηκε με ασφάλεια». «Αυτό δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φιλικά πυρά», αναφέρεται στη δήλωση.

Πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους, ο αμερικανικός στρατός είχε αναφέρει ότι επτά μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχαν σκοτωθεί στην τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία Epic Fury. Άλλα 140 έχουν τραυματιστεί συνολικά, με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Πάρνελ να μετρά οκτώ που αντιμετωπίζουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Η συντριβή της Πέμπτης είναι η τελευταία που έπληξε τον αμερικανικό στρατό από τότε που ξεκίνησε τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ήδη, τρία μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε ένα προφανές περιστατικό φιλικών πυρών την 1η Μαρτίου, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη του πολέμου.

Το Κεντρικό Στρατηγείο εξήγησε ότι τα αεροσκάφη, τρία F-15E Strike Eagles, «καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ» κατά τη διάρκεια ενεργών εχθροπραξιών, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Τα αμερικανικά αεροπλάνα ανεφοδιασμού καυσίμων παίζουν κρίσιμο ρόλο στην τροφοδοσία των βομβαρδισμών. Άγνωστο παραμένει το τι προκάλεσε την πτώση αυτού του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135, αλλά μια πιθανότητα είναι η σύγκρουση εν πτήσει.

Αυτά τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους πολέμους, διατηρώντας τα μαχητικά αεροσκάφη και τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη επαρκώς ανεφοδιασμένα με καύσιμα για μάχη, όταν τα αεροσκάφη αυτά πρέπει να πετάξουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στον στόχο τους.

Πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση logistics, με πολλά αεροσκάφη να βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, το καθένα από τα οποία χρειάζεται καύσιμα. Ο ανεφοδιασμός περιλαμβάνει την πτήση πολύ κοντά στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού, πριν εκτεταθεί και χαμηλώσει ένας ανιχνευτής από το αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Ο πιλότος του αεροσκάφους που ανεφοδιάζεται πετάει προς τον ανιχνευτή και, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα φώτων κάτω από το αεροσκάφος ανεφοδιασμού, επανατοποθετείται έτσι ώστε ο ανιχνευτής να μπορεί κυριολεκτικά να «συνδεθεί» με το μαχητικό. Μόλις γίνει η επαφή, το καύσιμο μεταφέρεται σε μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Όλο αυτό το διάστημα, το αεροσκάφος βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα μέτρα μακριά από το μεγαλύτερο αεροσκάφος ανεφοδιασμού – σε επιχειρήσεις που συχνά πραγματοποιούνται τη νύχτα.

Απαιτείται σημαντική δεξιότητα από τον πιλότο για να διατηρήσει την επαφή με τον ανιχνευτή, ή σε ορισμένες περιπτώσεις με ένα drogue σε σχήμα φτερού, σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχουν πολλά άλλα αεροσκάφη κοντά. Κατά τη διάρκεια των αποστολών ανεφοδιασμού, τα φώτα των αεροσκαφών μπορεί να είναι εντελώς σβηστά για να αποφευχθεί η ανίχνευση από τον εχθρό.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ ανέφερε ότι αυτό συνέβη πάνω από το Ιράκ, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο μακριά βρισκόταν από το γειτονικό Ιράν. Το KC-135 έχει συνήθως τρία μέλη πληρώματος – έναν πιλότο, έναν συγκυβερνήτη και έναν χειριστή της αντλίας. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το Στρατηγείο Αεροπορικής Κινητικότητας διαθέτει σχεδόν 400 αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο στόλο του.