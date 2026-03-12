Κορυφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις από το Ιράν και το Ισραήλ, με πυραύλους και drones να συνεχίζονται για ακόμα μία ημέρα. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για την κατάσταση στα Στενά του Χορμούζ, με τον νέο ηγέτη Ιράν, Μοζταμπά Χαμενεΐ, να προειδοποιεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά. Το απόγευμα, ξεκίνησε νέα σειρά επιθέσεων στη Βηρυτό ενώ στην Ελλάδα, συνεχίζουν οι αφίξεις πτήσεων επαναπατρισμού. Δείτε εδώ όλα όσα προηγήθηκαν, μέσα από το live του newsit.gr
Μέση Ανατολή: Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό – Το Ιράν αρνείται ότι έχει βάλει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
Μήνυμα προς τους κατοίκους στον Λίβανο έστειλε ο ισραηλινός στρατός μετά τα χτυπήματα σε συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού.
«Προς τον λαό του Λιβάνου, κάτω από αυτό το κτίριο στην καρδιά της Βηρυτού, στη γειτονιά Μπατσούρα, η τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ έχει κρύψει εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.
Όπως υποστηρίζουν οι IDF: «Τα χρήματα φυλάσσονταν σε ένα συγκρότημα που βρίσκεται στο δεύτερο υπόγειο, φυλασσόμενο από ένοπλους άνδρες. Η πρόσβαση σε αυτήν την αποθήκη γινόταν μέσω ενός χώρου στάθμευσης, που βρίσκεται κάτω από ένα εντελώς πολιτικό κτίριο, εκθέτοντας εκατοντάδες κατοίκους που ζουν μέσα και γύρω από το κτίριο σε σημαντικό κίνδυνο».
«Λαέ του Λιβάνου, η τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ, η οποία σας έσυρε στον πόλεμο στην υπηρεσία του Ιράν, συνεχίζει να λειτουργεί σε περιοχές πολιτών, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές σας. Αυτή τη φορά, χρησιμοποίησε την καρδιά της λιβανέζικης πρωτεύουσας, αποκρύπτοντας τις δραστηριότητές της από το κράτος και το κοινό.
Η Χεζμπολάχ έχει φτάσει σε ένα νέο επίπεδο κυνικής εκμετάλλευσης του Λιβάνου για τα δικά της συμφέροντα και για την προώθηση των τρομοκρατικών της δραστηριοτήτων - εις βάρος σας».
Πλάνα από τη στιγμή που μεγάλο τμήμα πυραύλου, μετά από αναχαίτιση, κατέληξε σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Ρουσάιφα της Ιορδανίας εξασφάλισε το ΕΡΤnews.
Στα πλάνα διακρίνεται το φλεγόμενο κομμάτι του πυραύλου να καίγεται στον δρόμο, δίπλα σε αυλή σπιτιού. Κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο, ενώ ακούγονται να φωνάζουν στους ιδιοκτήτες του σπιτιού να απομακρυνθούν, φοβούμενοι πιθανή έκρηξη.
Η Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε, σύζυγος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, είναι ζωντανή, σύμφωνα με το Fars News Agency, το οποίο επικαλείται τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι προηγούμενες πληροφορίες που υποστήριζαν πως είχε σκοτωθεί ήταν ανακριβείς.
Η διευκρίνιση ήρθε αφού νωρίτερα μέσα στην ημέρα προκλήθηκαν ερωτήματα, όταν ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έκανε καμία αναφορά στον θάνατο της μητέρας του στην πρώτη δημόσια δήλωσή του.
Τις ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, αρκετά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι και η σύζυγός του είχε σκοτωθεί.
Το κουφάρι ενός ρωσικού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που είχε δεχτεί επίθεση στις αρχές του μήνα στα ανοιχτά της Λιβύης, πλέει ακυβέρνητο μεταξύ της Μάλτας και του νησιού Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βαλέτα.
Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι διέπραξε «τρομοκρατική επίθεση» στο πλοίο M.T. Arctic Metagaz, το οποίο έπλεε στη Μεσόγειο. Τα 30 μέλη του πληρώματος σώθηκαν.
Οι λιμενικές αρχές της Λιβύης ανακοίνωσαν τη νύχτα της 3ης προς την 4η Μαρτίου ότι στο πλοίο σημειώθηκαν εκρήξεις και ακολούθησε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στα βόρεια της Σύρτης.
Όμως, οι αντίστοιχες αρχές της Μάλτας προειδοποίησαν χθες και σήμερα τους ναυτιλλομένους στην περιοχή ότι το πλοίο δεν έχει βυθιστεί τελείως αλλά πλέει «εκτός ελέγχου». Με βάση τις συντεταγμένες GPS που έδωσε η Βαλέτα, το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται σήμερα σε διεθνή ύδατα, μεταξύ της Μάλτας και της Λαμπεντούζας ενώ χθες ήταν εγγύτερα στη Μάλτα.
Τα παραπλέοντα σκάφη καλούνται να τηρούν απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από το κουφάρι του M.T. Arctic Metagaz.
Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει την επίθεση, μια σπάνια επιτυχία της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού πλοίου που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα ουκρανικά παράλια.
Στο M.T. Arctic Metagaz είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ανήκε στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» των γερασμένων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλον τον κόσμο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε σε διάγγελμά του ότι η χώρα δεν πρόκειται να μετατραπεί σε πεδίο συγκρούσεων άλλων δυνάμεων.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εργάζεται «μέρα και νύχτα» για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – η Βηρυτός προσπάθησε να αποτρέψει με κάθε τρόπο.
«Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχθούμε ο Λίβανος να γίνει χώρος όπου θα διεξάγονται οι πόλεμοι άλλων», τόνισε.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την έναρξη διαπραγματεύσεων, με στόχο να απομακρυνθεί η χώρα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του αντιμετωπίζουν κύμα εισερχόμενων πυραύλων και drones.
Το Γενικό Επιτελείο του στρατού ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις αναχαιτίσεις των επιθέσεων από τα συστήματα αεράμυνας και όχι σε πλήγματα στο έδαφος.
Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί ανέφερε σε ανάρτησή του: «Ο Τραμπ λέει ότι επιδιώκει μια γρήγορη νίκη. Όμως, ενώ το να ξεκινήσεις έναν πόλεμο είναι εύκολο, δεν μπορεί να κερδηθεί με μερικά tweets. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σας κάνουμε να μετανιώσετε για αυτό το σοβαρό λάθος υπολογισμό.»
Μια ειδοποίηση του FBI προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου τον περασμένο μήνα με την οποία προειδοποιούσε για το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να επιχειρήσει να ανταποδώσει τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν εξαπολύοντας επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Καλιφόρνια βασιζόταν σε μια μόνο ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας πως δεν υπήρξε ποτέ μια τέτοια απειλή στις ΗΠΑ από το Ιράν.
Η εμπιστευτική ειδοποίηση, την οποία εξέδωσε το FBI μέσω του Κοινού Περιφερειακού Κέντρου Πληροφοριών του Λος Άντζελες, κυκλοφόρησε δημοσίως χθες, την ώρα που ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου με μαζικούς αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχει ενταθεί.
Η ειδοποίηση επικαλέστηκε πληροφορίες του FBI ότι, από τις αρχές Φεβρουαρίου, το Ιράν «υποτίθεται ότι προσπαθούσε να πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων», που θα είχε εκτοξεύσει από ένα σκάφος εναντίον στόχων στην Καλιφόρνια «στην περίπτωση που οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον του Ιράν».
Σε μια ανάρτηση στο Χ, η Λέβιτ έγραψε σήμερα πως ο συναγερμός βασιζόταν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη σε τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου στην Καλιφόρνια και περιείχε μια μοναδική, μη εξακριβωμένη πληροφορία.
«Για να είμαστε σαφείς: Καμία τέτοια απειλή από το Ιράν προς την πατρίδα μας δεν υφίσταται και δεν υφίστατο ποτέ», έγραψε η Λέβιτ.
Το ABC News μετέδωσε πρώτο την είδηση του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας του FBI.
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαξίωσε την ιδέα επιθέσεων με στήριξη του Ιράν στην αμερικανική επικράτεια.
Ερωτηθείς χθες εάν ανησυχεί ότι το Ιράν ενδέχεται να εντείνει τα αντίποινά του συμπεριλαμβάνοντας πλήγματα σε αμερικανικό έδαφος, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ανησυχώ».
«Αμερικανικής κατασκευής drone LUCAS, κλώνος των ιρανικών Shahed, σε επιχειρήσεις στο Ιράκ.
Πρόκειται για το πρώτο καθαρό βίντεο που δείχνει το LUCAS σε δράση.
Το drone πιθανότατα έπληξε στόχο των Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης (PMF) που υποστηρίζονται από το Ιράν», αναφέρει δημμοσίευμα που κα΄νει τον γύρο του διαδικτύου.
Ισραηλινός βομβαρδισμός σκότωσε σήμερα δύο καθηγητές στις εγκαταστάσεις του κρατικού πανεπιστημίου του Λιβάνου, το οποίο βρίσκεται στα όρια των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).
«Μια ισραηλινή επιδρομή με drone» σκότωσε τον Χουσεΐν Μπάζι, επικεφαλής τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών, και έναν καθηγητή που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στα όρια των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα «μεγάλου εύρους» εναντίον της σιιτικής οργάνωσης σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Ο Ali Larijani, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, άσκησε κριτική στις δηλώσεις του Donald Trump σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι συγκρούσεις μπορεί να ξεκινούν εύκολα, αλλά δεν τελειώνουν το ίδιο απλά.
Σε νέα ανάρτησή του, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιτύχουν μια γρήγορη νίκη στον πόλεμο.
«Ο Τραμπ επέστρεψε λέγοντας ότι “πρέπει να κερδίσουμε γρήγορα αυτόν τον πόλεμο”. Όμως η έναρξη πολέμων είναι εύκολη. Το να τους τερματίσεις δεν γίνεται με μερικά tweets», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο μήνυμα, ο Λαριτζανί προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να υποχωρήσει. «Δεν θα σας αφήσουμε μέχρι να παραδεχθείτε το λάθος σας και να πληρώσετε το τίμημά του», πρόσθεσε.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας με λέιζερ Iron Beam δεν χρησιμοποιείται στον τρέχοντα πόλεμο και δεν έχει ακόμη φτάσει στο επίπεδο πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, η δήλωση αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες ανακοινώσεις του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας. Τον Δεκέμβριο του 2025, το υπουργείο είχε γνωστοποιήσει ότι ένα νέο σύστημα αεράμυνας με λέιζερ είχε ήδη αναπτυχθεί στο πεδίο.
Παράλληλα, είχε αναφερθεί ότι διαφορετικές εκδόσεις του Iron Beam είχαν χρησιμοποιηθεί το φθινόπωρο του 2024 για την αναχαίτιση περίπου 40 μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ.
Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει διευκρινίσεις για τη φαινομενική αντίφαση ανάμεσα στις προηγούμενες αναφορές χρήσης του συστήματος και στη σημερινή δήλωση ότι δεν χρησιμοποιείται στον τρέχοντα πόλεμο, καθώς και ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ανέφερε ότι ένα drone αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο του Κασάμπ
Το Ιράν έχει επιτρέψει σε πλοία από ορισμένες χώρες να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβάντσι, αρνούμενος ότι η Ισλαμική Δημοκρατία τοποθετεί νάρκες στην περιοχή, καθώς η θαλάσσια οδός παραμένει ουσιαστικά κλειστή κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
«Ορισμένες χώρες έχουν ήδη συζητήσει μαζί μας το θέμα της διέλευσης από το στενό και έχουμε συνεργαστεί μαζί τους», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβάντσι κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το AFP στην Τεχεράνη.
«Όσον αφορά το Ιράν, θεωρούμε ότι οι χώρες που συμμετείχαν στην επιθετική ενέργεια δεν πρέπει να επωφεληθούν από την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε.
Ο Takht-Ravanchi προσθέτει ότι το Ιράν δεν τοποθετεί νάρκες στο στενό, μετά την δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 28 ιρανικά πλοία που τοποθετούσαν νάρκες στην πλωτή οδό.
«Καθόλου. Αυτό δεν είναι αλήθεια», λέει όταν ρωτάται για τις αναφορές ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες στη στρατηγική πλωτή οδό.
Λέει επίσης ότι το Ιράν θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα του επιβληθεί ξανά πόλεμος στο μέλλον.
«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επιβληθεί ξανά πόλεμος στο Ιράν», λέει ο Takht-Ravanchi. «Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τον περασμένο Ιούνιο, μετά από 12 ημέρες υπήρξε η λεγόμενη παύση των εχθροπραξιών... αλλά μετά από οκτώ ή εννέα μήνες, ανασυντάχθηκαν και το έκαναν ξανά».
Το Ιράν δεν έχει ποντίσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντικρούοντας κατηγορίες της Ουάσινγκτον.
«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».
Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».
Ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο ανακοίνωσε σήμερα πως προετοιμάζει ένα σύνολο δημοσιονομικών μέτρων που θα στοχεύει στο να περιορίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, σε μία από τις δυναμικότερες οικονομίες της Ευρώπης.
Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου προκαλούν φόβους για εκτόξευση των τιμών σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως λόγω της αύξησης του κόστους των υδρογονανθράκων έπειτα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου και αερίου από τις χώρες του Κόλπου.
Στην Ισπανία, οι τιμές των καυσίμων στην αντλία έχουν ήδη αυξηθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, με την αύξηση να ξεπερνά το 25% για το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Σήμερα, ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε πως η απάντηση της κυβέρνησης για την προστασία της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού θα δοθεί «κυρίως με τη μορφή δημοσιονομικών μέτρων», υπό το πρότυπο εκείνων που εφαρμόστηκαν το 2022 για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
«Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη συναίνεση αναφορικά με τον θετικό αντίκτυπο της συγκράτησης των τιμών (…) που (αυτά τα μέτρα) είχαν», σημείωσε ύστερα από μια συνάντηση με εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων και εργοδοτών.
Ο υπουργός διευκρίνισε πως μια «ειδική» βοήθεια θα δοθεί στους τομείς της γεωργίας και των μεταφορών, που έχουν ήδη πληγεί σκληρά από την εκτόξευση των τιμών στην αντλία στην Ισπανία.
«Η προτεραιότητα είναι να επικεντρωθούμε στην οριστικοποίηση του κειμένου όσο το δυνατόν συντομότερα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να είναι έτοιμο για έγκριση», συνέχισε ο ίδιος.
Ο Κάρλος Κουέρπο θέλησε, εντούτοις, να στείλεi ένα «καθησυχαστικό μήνυμα», εκτιμώντας πως η χώρα «απέχει ακόμη πολύ από την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί το 2022», όταν ο πληθωρισμός είχε υπερβεί το 10% στην Ισπανία.
Ο υπουργός απέδωσε την ανθεκτικότητα της Ισπανίας στη «διαφοροποίηση» του ενεργειακού της εφοδιασμού, ιδίως στο «αποφασιστικό της στοίχημα» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 56% του εθνικού ενεργειακού μείγματός της, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία.
Οι εισαγωγές πετρελαίου προέρχονται κυρίως από την Αμερική και την Αφρική, μακριά από τη Μέση Ανατολή που πλήττεται από τον πόλεμο και τα προβλήματα στις μεταφορές.
Μαζί παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που για ακόμα μία ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος.
