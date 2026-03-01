Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ είναι ελπίδα και ένα βήμα μπροστά για το Ιράν, λέει ανιψιός του

Για τις ραγδαίες εξελίξεις στην πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει από χθες (28.02.2026) ανάμεσα στο Ιράν από την μία και στο κοινό συμμαχικό μέτωπο ΗΠΑ – Ισραήλ από την άλλη, με αποκορύφωμα τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, μίλησε συγγενής του αγιατολάχ.

Πρόκειται για τον Μαχμούντ Μοραντχανί, έναν γιατρό που εργάζεται στη Γαλλία και είναι ανιψιός του νεκρού πλέον ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Μοραντχανί είναι γιος μιας εκ των αδελφών του Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο είναι σκληρός επικριτής του θεοκρατικού καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ζει μόνιμα στην Γαλλία.

«Όπως και οι περισσότεροι Ιρανοί, είμαι χαρούμενος για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην γαλλική τηλεόραση, ενώ έπειτα πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά, μια ελπίδα».

"Je suis content de la mort d'Ali Khamenei": Mahmoud Moradkhani, neveu de l'ayatollah et installé en France, s'exprime sur BFMTV pic.twitter.com/bL3BlBziK6
March 1, 2026

«Ο πόλεμος και οι στρατιωτικές επεμβάσεις επιβραδύνουν λίγο την πολιτική διαδικασία, κάτι που είναι λίγο λυπηρό, αλλά ίσως έπρεπε να περάσουμε από αυτό το βήμα», τόνισε ο ίδιος στη συνέχεια.

Ακόμα, ο ανιψιός του αγιατολάχ υπογράμμισε ότι το καθεστώς του Ιράν είναι απίθανο να επιβιώσει μετά τον θάνατο του θείου του: «Οι εσωτερικές αντιπαλότητες του καθεστώτος είναι τέτοιες που δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στην πίεση, θα πρέπει να εξαφανιστεί και να δώσει την εξουσία στον λαό».

Τέλος, ο 62χρονος Μαχμούντ Μοραντχανί είπε: «Ελπίζω ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις θα σταματήσουν και ότι ο λαός θα μπορέσει να βγει στους δρόμους. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την κατάσταση να ζητήσουμε από τον λαό να διαδηλώσει και να ανατρέψει το καθεστώς».