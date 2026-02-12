Ο Τραμπ αδυνατεί να πει τη λέξη – Νέο σαρδάμ και ανησυχίες για την υγεία του

Νέες ανησυχίες για την πνευματική του διαύγεια προκάλεσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια ομιλίας του στο Λευκό την Τετάρτη (11.02.2026), αφού και σαρδάμ έκανε και δυσκολεύτηκε να βρει τον ειρμό των σκέψεών του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία κατά την εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο και όπως ήταν αναμενόμενο δεν γλίτωσε ούτε τα ειρωνικά σχόλια των πολιτικών του αντιπάλων, ούτε του διαδικτύου.

Το περιστατικό συνέβη σε εκδήλωση απόδοσης τιμών στον Τραμπ ως τον «Αδιαμφισβήτητο Πρωταθλητή του Άνθρακα» μετά και τη διαταγή του στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να συνάψει συμβάσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα.



«Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», είπε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, αδυνατώντας να ολοκληρώσει την λέξη.

Αμέσως μετά, ο Τραμπ φάνηκε να θυμάται τι ήθελε να πει και συνέχισε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα».

Trump, slurring: I’m proud to officially name the…undishpu..the…jshhhh…whendidthiscomeout pic.twitter.com/B79u3Mawbi — Headquarters (@HQNewsNow) February 11, 2026

Σάλος στα social media

Το σαρδάμ του Τραμπ προκάλεσε διαδικτυακό ντόρο, με πολλούς χρήστες να αφήνουν υπονοούμενα για τις γνωστικές λειτουργίες του αμερικανού προέδρου.

«Αν δεν μπορεί καν να ολοκληρώσει μια πρόταση, πώς μπορεί να υπηρετεί ως πρόεδρος;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης.

«Τον άκουσα να το λέει ζωντανά! Δεν το πίστευα», σχολίασε ένας ακόμη.

«Παρατηρήστε: όταν δεν μπορεί να προφέρει σωστά μια λέξη, πάντα αποσπά την προσοχή με κάτι τυχαίο», επισήμανε ένας άλλος χρήστης.

Εκτός από τα σαρδάμ παρατηρήθηκε ξανά αποχρωματισμός ή αλλιώς μελανιά στο δεξί χέρι του Tραμπ, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η υγεία του φαίνεται να βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία τους τελευταίους μήνες, με αδέξιες κινήσεις στις δημόσιες εμφανίσεις και δυσκολία στις ομιλίες του.

Ο ίδιος βέβαια επιμένει ότι η υγεία του είναι περίφημη και δικαιολογεί τις μελανιές πότε στην υψηλή δόση ασπιρίνης, πότε στις έντονες χειραψίες και πότε σε μικρά ατυχήματα.