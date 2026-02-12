Κόσμος

Ο Τραμπ αδυνατεί να πει τη λέξη – Νέο σαρδάμ και ανησυχίες για την υγεία του

«Αν δεν μπορεί καν να ολοκληρώσει μια πρόταση, πώς μπορεί να υπηρετεί ως πρόεδρος;» γράφουν στα social media
Ο Τραμπ
Ο Τραμπ / REUTERS / Nathan Howard / File Photo

Νέες ανησυχίες για την πνευματική του διαύγεια προκάλεσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια ομιλίας του στο Λευκό την Τετάρτη (11.02.2026), αφού και σαρδάμ έκανε και δυσκολεύτηκε να βρει τον ειρμό των σκέψεών του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία κατά την εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο και όπως ήταν αναμενόμενο δεν γλίτωσε ούτε τα ειρωνικά σχόλια των πολιτικών του αντιπάλων, ούτε του διαδικτύου. 

Το περιστατικό συνέβη σε εκδήλωση απόδοσης τιμών στον Τραμπ ως τον «Αδιαμφισβήτητο Πρωταθλητή του Άνθρακα» μετά και τη διαταγή του στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να συνάψει συμβάσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα.


«Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», είπε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, αδυνατώντας να ολοκληρώσει την λέξη.

Αμέσως μετά, ο Τραμπ φάνηκε να θυμάται τι ήθελε να πει και συνέχισε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα».

Σάλος στα social media

Το σαρδάμ του Τραμπ προκάλεσε διαδικτυακό ντόρο, με πολλούς χρήστες να αφήνουν υπονοούμενα για τις γνωστικές λειτουργίες του αμερικανού προέδρου.

«Αν δεν μπορεί καν να ολοκληρώσει μια πρόταση, πώς μπορεί να υπηρετεί ως πρόεδρος;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης.

«Τον άκουσα να το λέει ζωντανά! Δεν το πίστευα», σχολίασε ένας ακόμη.

«Παρατηρήστε: όταν δεν μπορεί να προφέρει σωστά μια λέξη, πάντα αποσπά την προσοχή με κάτι τυχαίο», επισήμανε ένας άλλος χρήστης.

Εκτός από τα σαρδάμ παρατηρήθηκε ξανά αποχρωματισμός ή αλλιώς μελανιά στο δεξί χέρι του Tραμπ, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η υγεία του φαίνεται να βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία τους τελευταίους μήνες, με αδέξιες κινήσεις στις δημόσιες εμφανίσεις και δυσκολία στις ομιλίες του.

Ο ίδιος βέβαια επιμένει ότι η υγεία του είναι περίφημη και δικαιολογεί τις μελανιές πότε στην υψηλή δόση ασπιρίνης, πότε στις έντονες χειραψίες και πότε σε μικρά ατυχήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
144
100
69
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παρατείνεται η αγωνία της Μαρίν Λε Πεν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027
Στάση αναμονής από την γαλλική ακροδεξιά μέχρι το καλοκαίρι προκειμένου να δει αν υποψήφια θα είναι τελικά η Μαρίν Λε Πεν ή ο Ζορντάν Μπαρντελά
Η Μαρίν Λε Πεν
Newsit logo
Newsit logo