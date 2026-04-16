Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει μέσω του Truth Social, την εκεχειρία για 10 ημέρες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, πλασάρεται και πάλι ως ειρηνοποιός, μετρώντας 10 πολέμους που θα έχει “τελειώσει”, αν πάνε όλα καλά στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με την κατάπαυση του πυρός να ξεκινάει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16.04.2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι έδωσε οδηγίες στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να εργαστεί με τις δύο αυτές χώρες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Axios, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει για να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Μόλις είχα πολύ καλές συνομιλίες με τον ιδιαίτερα σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, για να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στις χώρες τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών, που θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια στην Ουάσινγκτον, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρουμπιο.

Έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο Τζει Ντιν Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να πετύχουν μια μόνιμη ειρήνη.

Είναι τιμή μου που έχω συμβάλει στην επίλυση 9 πολέμων σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το ολοκληρώσουμε!

BREAKING: Trump:



I just had excellent conversations with the Highly Respected President Joseph Aoun, of Lebanon, and Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel.



These two Leaders have agreed that in order to achieve PEACE between their Countries, they will formally begin a 10… pic.twitter.com/v0IixcFmzS — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Σε νεότερη ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος προσθέτει: «Εκτός από την ανακοίνωση που μόλις έγινε, θα καλέσω τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στον Λευκό Οίκο για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο από το 1983, δηλαδή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και οι δύο πλευρές θέλουν να δουν ειρήνη και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει, και μάλιστα σύντομα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις προσπάθειές του να «εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», όπως ανέφερε το γραφείο του σε ανάρτηση στο X, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

«Εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Τραμπ απάντησε εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον πρόεδρο Αούν και τον Λίβανο, τονίζοντας τη δέσμευσή του να ανταποκριθεί στο αίτημα της χώρας για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό».

Χεζμπολάχ: Σοβαρό λάθος οι απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου με το Ισραήλ

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ συνιστούν “σοβαρό λάθος”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, καλώντας τη Βηρυτό να σταματήσει τις “δωρεάν παραχωρήσεις” στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

“Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο”, δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, χώρες που είναι σε κατάσταση πολέμου, πρόκειται να μιλήσουν σήμερα, μετά μια πρώτη συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.