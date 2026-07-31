Στο χάος βυθίζεται η Θέουτα: 18 νεκροί μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανία – Διπλωματική κρίση με την Ιταλία

Η Θέουτα ζει στιγμές απόλυτου χάους, καθώς χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανία, δημιουργώντας μια από τις πιο δύσκολες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με τις εικόνες να είναι δραματικές.

Η πίεση στην Ισπανία αυξάνεται ώρα με την ώρα, καθώς περισσότεροι από 1.500 μετανάστες πέρασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα, με τη μεγαλύτερη μαζική είσοδο να σημειώνεται την Πέμπτη 30.07.2026.

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Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και η κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση με την Ιταλία.

🚨Ceuta:



‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo — Electodatos (@electodatos) July 30, 2026

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς τη Θέουτα. Κάποιοι πέρασαν από το νότιο συνοριακό φυλάκιο, ενώ άλλοι επιχείρησαν να παρακάμψουν τα σύνορα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο.

Τα πλάνα από την περιοχή δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, κυρίως νεαρούς άνδρες και εφήβους, να φτάνουν εξαντλημένοι στις ακτές. Πολλοί πανηγύριζαν μόλις πάτησαν ισπανικό έδαφος, φωνάζοντας «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» και «Ζήτω η Ισπανία», ενώ άλλοι αγκαλιάζονταν, πετούσαν τις σαγιονάρες τους στον αέρα ή γονάτιζαν για να φιλήσουν το έδαφος.

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Νωρίς το πρωί, δημοσιογράφοι κατέγραψαν στις παραλίες της Θέουτα σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές νεοπρενίου. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας που έκαναν εκατοντάδες άνθρωποι για να περάσουν από τη θάλασσα και να φτάσουν στην ισπανική πλευρά.

🔴Ya estoy en Ceuta



Cuando son las 04h30 de la mañana, ahora misma están entrando 100 personas cada minuto

¡ESTOY ALUCINANDO!@periodistadigit pic.twitter.com/bAeLTW0F4O — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 31, 2026

🇪🇸🇲🇦 | Así se encuentran las calles de Ceuta a las 4:00 de la madrugada; Miles de asaltantes recorren las calles sin rumbo. pic.twitter.com/Sst0jWMEwn — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 31, 2026

Το ανθρώπινο κόστος της νέας μεταναστευτικής κρίσης είναι ιδιαίτερα βαρύ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύει η El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Πολλοί από όσους κατάφεραν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα ήταν εξαντλημένοι ή τραυματισμένοι, έχοντας αιμορραγίες στα πόδια και στα γόνατα από την προσπάθεια να περάσουν τα βράχια και τον κυματοθραύστη. Άλλοι έφτασαν σε οριακή κατάσταση, ενώ οι δυνάμεις της Guardia Civil και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδωσαν προτεραιότητα στη διάσωση και την περίθαλψη των τραυματιών, αδυνατώντας να ανακόψουν τη μαζική είσοδο.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ αναπτύσσει στρατό στη Θέουτα

Μπροστά στη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Θέουτα. Συνολικά 60 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα ενισχύσουν την Guardia Civil και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας. «Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να μεταβεί σήμερα Παρασκευή 31.07.2026 στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση και να συντονίσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Η μεταναστευτική πίεση είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Βίβας, δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, με τα κέντρα υποδοχής να έχουν πλέον ξεπεράσει τα όριά τους. «Η κατάσταση ήταν ήδη επείγουσα. Σήμερα είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας δεν μπορούσε πλέον να δεχθεί νέες αφίξεις, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους γύρω χώρους αναζητώντας στέγη, νερό και ιατρική βοήθεια. Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τις διαδικασίες ώστε όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία να επιστραφούν στο Μαρόκο το συντομότερο δυνατό.

Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ανήλικοι, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην περιοχή μεταξύ της πόλης Φνιντέκ και της Θέουτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν προς την ισπανική πόλη.

Οι εικόνες θυμίζουν έντονα τη μεταναστευτική κρίση του 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, προκαλώντας σοβαρή πίεση στις ισπανικές αρχές και ένταση στις σχέσεις Μαδρίτης και Ραμπάτ. Η νέα κρίση θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή από τότε.

NEW: Spain is now deploying its military after thousands of military-aged men stormed over the border into Ceuta, Spain.



Ceuta authorities are calling on Madrid to declare a national emergency after the border "totally collapsed."



"The situation is absolute chaos. It’s not… pic.twitter.com/Mpe5Lc1xlK — Collin Rugg (@CollinRugg) July 30, 2026

Αντιδράσεις από την Ιτάλια

Η κατάσταση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και στην Ευρώπη. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι στις εξελίξεις. «Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος απέδωσε τη νέα μεταναστευτική κρίση στην επιλογή της κυβέρνησης Σάντσεθ να χορηγήσει ισπανική –και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή– υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες. «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

DANA. Trenes. Apagones. Vivienda. Sanidad. Educación. Incendios. Y ahora Ceuta.

Cuando todo falla al mismo tiempo, la pregunta deja de ser si estamos ante una cadena de casualidades.

¿Es simplemente incompetencia… o hay un modelo de país que se está construyendo exactamente… pic.twitter.com/5gJRKBvw0p — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) July 30, 2026

Η ισπανική κυβέρνηση απάντησε άμεσα στις δηλώσεις της Ρώμης. Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες κατηγόρησε την ιταλική κυβέρνηση για «δημαγωγία», χαρακτηρίζοντας «ανάρμοστο» το μήνυμα του Ιταλού ομολόγου του. Όπως υπογράμμισε, η Ισπανία ανέμενε από μία «εταίρο και φίλη χώρα» ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι «οπαδική δημαγωγία». Παράλληλα ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη, προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της ιταλικής κυβέρνησης.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Οι θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια της Ισπανίας που και σε αυτή εικόνες δείχνουν ότι βρίσκεται σε κρίση, βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική και αντιπροσωπεύουν τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

🔵‼️ ÚLTIMA HORA| Enfrentamientos entre Policía e inmigrantes en los alrededores de la frontera con Melilla, coincidiendo con el continuo intento de acceso a la zona. pic.twitter.com/Itizrpmhx0 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 31, 2026

Vehicles were reportedly set on fire after a group breached the Melilla border fence into Spain. pic.twitter.com/oyPDyzb61j — NewsZone (@NewsZonex24) July 31, 2026

Varios vehículos fueron incendiados en las inmediaciones de Melilla, en medio de nuevos intentos de migrantes por ingresar a la ciudad española desde Marruecos. pic.twitter.com/q6LerLud6G — JP+ (@jpmasespanol) July 31, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, μετά την παραβίαση του συνοριακού φράχτη της Μελίγια από ομάδα ατόμων που πέρασε στο ισπανικό έδαφος.