Ο Τραμπ αντιδρά με τον ρωσικό βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία – «Δεν είμαι ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Παρασκευή (22.08.2025) «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η Ρωσία έπληξε εργοστάσιο που ανήκει σε αμερικανική εταιρεία, στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υπογράμμισε ότι «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση ενός πολέμου που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το εργοστάσιο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Flex Ltd.. Η Ρωσία επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις τη νύχτα της 21ης Αυγούστου, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ. Η Flex Ltd. είναι αμερικανική πολυεθνική και ένας από τους μεγαλύτερους υπεργολάβους ηλεκτρονικών παγκοσμίως, με παρουσία στην Ουκρανία από το 2000.

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Απόφαση για τον πόλεμο μέσα σε δύο εβδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι έχει δώσει στον εαυτό του προθεσμία δύο εβδομάδων για να αποφασίσει τα μέτρα που θα λάβει απέναντι στη σύγκρουση. «Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Μπορεί να αφορά κυρώσεις, τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο. Ή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε: “αυτός είναι δικός σας πόλεμος”», τόνισε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά τις πρόσφατες συναντήσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα, και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ επιθυμεί να φέρει τους δύο ηγέτες στο ίδιο τραπέζι ώστε να μπει τέλος στις εχθροπραξίες, αλλά μια τέτοια συνάντηση φαίνεται ολοένα και πιο απίθανη στο άμεσο μέλλον.

Τέλος, ο πρόεδρος έδειξε στους δημοσιογράφους μια φωτογραφία μαζί με τον Πούτιν από τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας ότι του την έστειλε ο Ρώσος ηγέτης. «Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», σχολίασε με ειρωνεία.