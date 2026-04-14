Ο Τραμπ απαντά στη Μελόνι: «Εκείνη είναι απαράδεκτη – Το Ιράν με πυρηνικά θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε 2 λεπτά»

Τίποτα δεν αφήνει αναπάντητο ο Ντόναλντ Τραμπ, που ανοίγει ολοένα και περισσότερα μέτωπα τον τελευταίο καιρό, αυτή τη φορά, με μία επίθεση στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως φαίνεται για ακόμη μία φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, γίνεται αρκετά επικριτικός με όποιον διαφωνεί με τις αποφάσεις του, με το κλίμα να είναι έντονο ακόμη και προς τον πάπα Λέοντα, τον οποίο υποστήριξε η Τζόρτζια Μελόνι και μπήκε όπως ήταν αναμενόμενο στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε σε σύντομη επικοινωνία του με την εφημερίδα Corriere della Sera ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός την Δευτέρα 13.04.2026, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου με αναφορά στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.

«Είπα αυτό που πιστεύω, ότι οι δηλώσεις που αφορούν τον ποντίφικα είναι απαράδεκτες». «Εξέφρασα και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον πάπα Λέοντα. Και λέω και κάτι περισσότερο: δεν θα ένιωθα άνετα σε μια κοινωνία στην οποία οι θρησκευτικοί ταγοί κάνουν ό,τι λένε οι πολιτικοί ηγέτες. Όχι σε αυτή την περιοχή του πλανήτη», είχε αναφέρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε άμεσα στην αντεπίθεση, λέγοντας πως «είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δύο λεπτά, αν είχε την δυνατότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σε νέα πυρά που εξαπέλυσε εναντίον του, ότι ο πάπας Λέων «δεν καταλαβαίνει και δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, διότι δεν έχει ιδέα του τι συμβαίνει». «Δεν καταλαβαίνει ότι στο Ιράν, τον περασμένο μήνα δολοφόνησαν σαράντα δύο χιλιάδες διαδηλωτές και ότι η χώρα αποτελεί πυρηνική απειλή», συνεχίζοντας την επίθεση και κατά το προκαθήμενου της Καθολικής εκκλησίας.