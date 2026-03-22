Εφιάλτης στο νότιο Ισραήλ: Δεκάδες τραυματίες από ιρανική επίθεση σε Ντιμόνα και Αράντ – Απέτυχε η αναχαίτιση από τo Τελ Αβίβ

Οι μάχες μαίνονται στη Μέση Ανατολή την ώρα που Ιράν και ΗΠΑ εκτοξεύουν ο ένας απειλές στον άλλο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο ιρανικό καθεστώς να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Ιράν. Από την πλευρά του το Ιράν απειλεί με επιθέσεις ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή, αν ο Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του. Άλλη μια νύχτα με επιθέσεις εκατέρωθεν. Δείτε όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο οχήματα κοντά στη Βόρεια Γαλιλαία, στο βόρειο Ισραήλ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο.
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις το Σάββατο εναντίον δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, με δεκάδες τραυματίες καθώς το Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τις επιθέσεις.
Ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων. Ανάλογη επίθεση υπήρξε λίγη ώρα αργότερα και στην πόλη Αράντ.
«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».
Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ.
Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών.
Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.
Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν.
Πυραυλικές επιθέσεις σε Ντιμόνα και Αράντ αφήνουν πάνω από 130 θύματα, καθώς η ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα αποτυγχάνει να αναχαιτίσει την επίθεση.
Ο Αλί Μουσαβί, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΙΜΟ προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους ναυτικούς στον Κόλπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.
Σύμφωνα με τον Μουσαβί, το Στενό του Χορμούζ είναι παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η διέλευση από το Στενό είναι εφικτή μέσω του συντονισμού με την Τεχεράνη για διευθετήσεις ασφαλείας.
«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα του Ιράν. Ωστόσο η πλήρης παύση της επίθεσης καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγουριά είναι πιο σημαντικές», τόνισε ο Ιρανός, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ αποτελούν «τη ρίζα της τρέχουσα κατάστασης στο Στενό του Χορμούζ».
Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.
Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε πως τρία drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.
Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο κεντρικό Ισραήλ.
"Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες", ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom.
Στόχος τριών βαλλιστικών πυραύλων έγινε τις τελευταίες ώρες το Ριάντ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας κατά την 23η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ οι άλλοι δύο έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή», διευκρίνισε το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως αναχαιτίστηκαν επίσης πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.
Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών του εμιράτου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ελικόπτερο αντιμετώπισε «τεχνική δυσλειτουργία» ενώ εκτελούσε «πτήση ρουτίνας».
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η τύχη των επιβαινόντων παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα του Ιράν.
«Οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην καρδιά της Τεχεράνης», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Είχαν προηγηθεί οι πιο καταστροφικές πυραυλικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό περισσότερους από 100 τραυματίες στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα.
Στόχος επίθεσης με βλήμα άγνωστου τύπου έγινε φορτηγό πλοίο στα ανοικτά της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
«Η UKMTO έχει λάβει αναφορά για περιστατικό 15 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο κυβερνήτης ενός πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου ανέφερε έκρηξη από βλήμα άγνωστου τύπου σε κοντινή απόσταση» από το σκάφος, αναφέρει η βρετανική υπηρεσία, υπογραμμίζοντας πως – σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει – όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
Ένα βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk, έχει λάβει θέση στην Αραβική Θάλασσα αναμένοντας εντολή από το Λονδίνο προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε περίπτωση που κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Daily Mail.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές, ενώ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει όσα αναφέρει το δημοσίευμα.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε πως το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να πλήττει τους εχθρούς του σε όλα τα μέτωπα, αναγνωρίζοντας πως αυτή είναι μια «πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», αφού ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο ισραηλινές πόλεις τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.
«Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Αράντ, καθώς επίσης και με τον δήμαρχο της Ντιμόνα νωρίτερα, ενώ κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν σήμερα με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν
«Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο ιρανικό καθεστώς για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Ιράν.
«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή, τα Στενά του Ορμούζ, εντός 48 ωρών από αυτό το χρονικό σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», αναφέρει ο Τραμπ σε μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).
