Εφιάλτης στο νότιο Ισραήλ: Δεκάδες τραυματίες από ιρανική επίθεση σε Ντιμόνα και Αράντ – Απέτυχε η αναχαίτιση από τo Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τις επιθέσεις σε Ντιμόνα και Αράντ

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις το Σάββατο εναντίον δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, με δεκάδες τραυματίες καθώς το Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τις επιθέσεις.

Ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων. Ανάλογη επίθεση υπήρξε λίγη ώρα αργότερα και στην πόλη Αράντ.

«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».

Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ.

Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.

Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν.