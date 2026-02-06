Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 25% χώρες που κάνουν εμπόριο με το Ιράν

Διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδας).

Το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών 25% σε χώρες που συναλλάσσονται εμπορικά με το Ιράν.

Το διάταγμα υπεγράφη, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, στον απόηχο των συνομιλιών που είχαν στο Ομάν αντιπροσωπείες των δύο χωρών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



Trump has just imposed 25% tariffs on countries doing business with Iran



That would be China, Russia, UAE and Turkey pic.twitter.com/6WARSXwSlk — Iran Observer (@IranObserver0) February 6, 2026

Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.