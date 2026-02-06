Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 25% χώρες που κάνουν εμπόριο με το Ιράν

Το διάταγμα υπεγράφη, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, στον απόηχο των συνομιλιών στο Ομάν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Ken Cedeno

Διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδας).

Το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών 25% σε χώρες που συναλλάσσονται εμπορικά με το Ιράν.

Το διάταγμα υπεγράφη, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, στον απόηχο των συνομιλιών που είχαν στο Ομάν αντιπροσωπείες των δύο χωρών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

 

Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

