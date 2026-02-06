Κόσμος

Το Ιράν ξεκαθάρισε στις ΗΠΑ ότι δεν σταματά τον εμπλουτισμό ουρανίου: Τι συζητά η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «έδειξαν να κατανοούν τη στάση του Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμού
Ιράν
Φωτογραφία αρχείου Reuters

Το Ιράν απέρριψε την απαίτηση των ΗΠΑ να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του, στις συνομιλίες που είχαν σήμερα (06/02/2026) οι δύο πλευρές στο Ομάν, σύμφωνα με το Reutera.

Ωστόσο σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, το Ιράν δηλώνει πρόθυμο να συζητήσει με τις ΗΠΑ «το επίπεδο και την καθαρότητα» του εμπλουτισμού ή μια περιφερειακή κοινοπραξία.

Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «έδειξαν να κατανοούν τη στάση του Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμού (…) και επέδειξαν ευελιξία στα αιτήματα της Τεχεράνης.

Πρόσθεσε ότι στις σημερινές συνομιλίες στη Μουσκάτ του Ομάν δεν συζητήθηκε το θέμα των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ωστόσο το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να “συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους”, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, στο τέλος μιας πρώτης διαπραγματευτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ομάν σε “πολύ θετικό” κλίμα κατά τη γνώμη του.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις διεξάγονται την ώρα που μεγάλη αμερικανική ναυτική δύναμη έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο, και ο Ντόναλντ Τραμπ πληθαίνει τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μετά την αιματηρή καταστολή από την ιρανική εξουσία της μεγάλης κινητοποίησης διαμαρτυρίας στις αρχές Ιανουαρίου.

“Σε πολύ θετικό κλίμα, ανταλλάξαμε τις ιδέες μας και μας παρουσίασαν τις απόψεις της άλλης πλευράς”, δήλωσε ο Αραγτσί μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλέοραση.

Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές “συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά ότι οι όροι και το χρονοδιάγραμμα θα αποφασιστούν αργότερα”.

“Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα εξαρτηθεί από τις διαβουλεύσεις μας με τις πρωτεύουσές μας”, δήλωσε εκφράζοντας επίσης την ελπίδα η Ουάσινγκτον να απόσχει από “απειλές και πιέσεις” ώστε “οι διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να συνεχιστούν”.

Δήλωσε ακόμη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται “αποκλειστικά στο πυρηνικό θέμα”. “Δεν συζητάμε κανένα άλλο θέμα με τους Αμερικανούς”, τόνισε.

Ενώ η Ουάσινγκτον απαιτεί να συζητηθεί, εκτός από το πυρηνικό θέμα, η υποστήριξη του Ιράν σε διάφορες ένοπλες ομάδες εχθρικές στο Ισραήλ, και το πρόγραμμά του των βαλλιστικών πυραύλων, η Τεχεράνη δηλώνει ότι θέλει να συζητήσει μόνο το θέμα των πυρηνικών για να αποσπάσει την άρση των διεθνών κυρώσεων που πνίγουν την οικονομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
162
127
114
112
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βρετανία: Έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια για τη διερεύνηση των σχέσεων του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν
Οι έρευνες έγιναν μετά τις αναφορές για όσα φέρεται να διέπραξε ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, που το όνομά του είναι μέσα στα αρχεία για τον Τζέφρι Επστάιν
Οι έρευνες στα σπίτια του Μάντελσον
Newsit logo
Newsit logo