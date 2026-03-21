Ο Τραμπ απειλεί να στείλει πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και στα αεροδρόμια

Να στείλει πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και στα αμερικανικά αεροδρόμια, αν συνεχιστεί το αδιέξοδο για τη χρηματοδότηση της ασφάλειάς τους, εξετάζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (21.03.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα αναπτύξει πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, αν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνήσουν αμέσως στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αερολιμένων της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα μετακινήσω τους απίθανους και πατριώτες Πράκτορές μας της ICE στα Αεροδρόμια όπου θα κάνουν Ασφάλεια όπως κανείς άλλος μέχρι τώρα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι αν η «ριζοσπαστική Αριστερά των Δημοκρατικών» δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία για να «εξασφαλίσει την ελευθερία και την ασφάλεια» των αερολιμένων, θα μετακινήσει τους πράκτορες της ICE σε αυτά, ώστε να αναλάβουν τον «έλεγχο της ασφάλειας» με τρόπο που, όπως έγραψε, δεν έχει ξαναδεί ποτέ η χώρα.

Σε αυτή την εκστρατεία, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ιδιαίτερα την άμεση σύλληψη όσων έχουν εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ, δίνοντας έμφαση σε άτομα από τη Σομαλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μινεσότα μίλησε για την «καταστροφή» της πολιτείας υπό τη διακυβέρνηση τοπικών αξιωματούχων και της βουλευτού, Ίλχαν Ομάρ.

Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης για τις πολιτικές μετανάστευσης στις ΗΠΑ, ιδίως στη Μινεάπολη – Σεντ Πωλ και στην ευρύτερη περιοχή, όπου η κυβέρνηση έχει ήδη αυξήσει τις επιχειρήσεις επιβολής των νόμων με μεγάλο αριθμό ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Η εκστρατεία αυτή έχει σηματοδοτήσει τη μεταφορά χιλιάδων πρακτόρων και έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από τις τοπικές κοινότητες και πολιτικούς, ιδιαίτερα μετά από περιστατικά, όπως ο θάνατος μιας γυναίκας από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα σε επιχείρηση στο Μινεσότα – γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρές διαμαρτυρίες και πολιτική αντιπαράθεση.