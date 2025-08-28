Κόσμος

Ο Τραμπ δεν χάρηκε ούτε αιφνιδιάστηκε από την νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Η Μόσχα επιτέθηκε με drones και πυραύλους στο Κίεβο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» όταν πληροφορήθηκε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και drones.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων και σε ερώτηση για την επίθεση στην Ουκρανία από τη Ρωσια.

Από τα πλήγματα αυτά υπέστησαν ζημιές πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε.

