Ο Τραμπ δηλώνει «πολύ θυμωμένος» για την επίθεση με drone στο σπίτι του Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «είναι πολύ θυμωμένος» από την επίθεση με ουκρανικά drones που ισχυρίζεται η Ρωσία πως δεχθηκε το σπιτι του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει κατηγορηματικά πως επιτέθηκε με drones στο σπίτι του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται θυμωμένος από το περιστατικό.

«Ξέρετε ποιος μου μίλησε για αυτό; Ο πρόεδρος Πούτιν, νωρίς σήμερα το πρωί. Είπε ότι του επιτέθηκαν. Αυτό δεν είναι καλό. Είμαι πολύ θυμωμένος», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ ενώ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Είναι ένα πράγμα να επιτεθείς επειδή επιτίθενται. Και είναι άλλο πράγμα να επιτεθείς στο σπίτι του», πρόσθεσε.

Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 91 drones εναντίον της προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Το Κίεβο το διέψευσε καταγγέλλοντας το «ψέμα» της Ρωσίας.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε πως υπάρχουν ακόμη μερικά «πολύ ακανθώδη ζητήματα» στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε «πολύ καλή» την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνοντας πως ενημερώθηκε πριν από λίγο για τις αναφορές περί απόπειρας του Κιέβου να πλήξει με drones την κατοικία του ρώσου προέδρου στο Νόβγκοροντ.