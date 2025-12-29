Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει το σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones – «Είναι ψέματα» λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει το σπίτι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, η επίθεση στο σπίτι του Βλαντιμίρ Πούτιν με drones από την Ουκρανίοα φέρεται να έγινε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ο Λαβρόφ τόνισε πως η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών drones στο σπίτι του προέδρου της Ρωσίας.

Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου, όμως θα επανεξεταστεί η στάση της Μόσχας μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Πούτιν βρισκόταν στο σπίτι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζεται όλα τα drones αναχαιτίστικαν χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες αν έχουμε τραυματισμούς ή ζημιές.

«Αυτά είναι ψέματα» λέει ο Ζελένσκι

Για ψέμματα από πλευράς Ρωσίας κάνει λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη του αντίδραση μετά τους ρωσικούς ισχυρισμούς για επίθεση στην επίσημη κατοικία του Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στις ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία στόχευσε την επίσημη κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν με drone.

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί στα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Προέτρεψε επίσης τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γράφει χαρακτηριστικά: Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και κάνουμε πρόοδο, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Μπορούν να τον τελειώσουν μόνο με πίεση πάνω τους. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι έψαχναν λόγους για αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, χθες περίμενα ακόμα κάποια ρητορική. Βλέπετε, προχωρούν περαιτέρω. Τώρα, με τη δήλωσή τους ότι ορισμένες από τις κατοικίες τους δέχθηκαν επίθεση, απλά προετοιμάζουν, είμαι σίγουρος, προετοιμάζουν, κατ’ αρχήν, το έδαφος για επιθέσεις, πιθανώς στην πρωτεύουσα και πιθανώς σε κυβερνητικά κτίρια.

Αυτό το είχαμε ήδη τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε μια πυραυλική επίθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Επομένως, όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση τώρα, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί επίθεση στην πρωτεύουσα. Ειδικά αφού αυτό το άτομο, αν μπορεί να το ονομάσει κανείς έτσι, είπε ότι θα επιλέξουν τους κατάλληλους στόχους, κάτι που αποτελεί απειλή.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump’s team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged “residence strike” story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Νομίζω ότι σήμερα, κατ’ αρχήν, ο Πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν το απαραίτητο έργο με τους ανθρώπους που, μόλις χθες, δήλωσαν ότι θέλουν πραγματικά να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Επινοήθηκαν για ένα και μόνο λόγο» λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

«Οι ρωσικές κατηγορίες για επίθεση στην οικία του Πούτιν «επινοήθηκαν για έναν και μόνο λόγο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανία Αντρέι Σιμπίχα που συντάσσεται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αντρέι Σιμπίχα έγραψε στο Χ: «Οι ρωσικές χειραγωγήσεις σχετικά με την υποτιθέμενη «απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν» είναι κατασκευασμένες για έναν και μόνο λόγο: να δημιουργήσουν ένα πρόσχημα και μια ψευδή δικαιολογία για περαιτέρω επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και να υπονομεύσουν και να εμποδίσουν την ειρηνευτική διαδικασία.

«Συνήθης ρωσική τακτική: να κατηγορείς την άλλη πλευρά για αυτό που εσύ ο ίδιος κάνεις ή σχεδιάζεις.

Πρώτον, η Ρωσία έχει ήδη επιτεθεί στο κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης φέτος.

Δεύτερον, η Ουκρανία επιτίθεται μόνο σε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους στο ρωσικό έδαφος, ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Τρίτον, η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και η Ουκρανία είναι η χώρα που έχει δεχτεί επίθεση και αμύνεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορεί να υπάρχει ψευδής ισοδυναμία μεταξύ του επιτιθέμενου και της χώρας που αμύνεται.

Καλούμε τον κόσμο να καταδικάσει τις προκλητικές δηλώσεις της Ρωσίας που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εποικοδομητικής ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη στις ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων».