Ο Τραμπ έδιωξε τη διευθύντρια των CDC Σούζαν Μονάρεζ μετά την άρνησή της να παραιτηθεί

Στην αποπομπή της Σούζαν Μονάρεζ από τη θέση της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) προχώρησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη (27.08.2025) ότι διώχνει τη διευθύντρια της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, στη δραματική κατάληξη του μπραντεφέρ ανάμεσα στην επιστήμονα και στον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων.

Το δράμα σε τρεις πράξεις, που καλύφθηκε εκτενώς από τον αμερικανικό Τύπο, άρχισε με την αναγγελία της παραίτησής της από τα καθήκοντά της από τον υπουργό Υγείας.

Όμως η Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), αντέδρασε αμέσως, διαψεύδοντας πως παραιτείται και κατηγορώντας τον υπουργό ότι προσπαθούσε να τη διώξει, για να συνεχίσει να ασκεί πολιτική «που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών».

«Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμφωνεί με το πρόγραμμα του προέδρου», τόνισε ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόσθεσε πως «αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρότι ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας για την πρόθεσή της να το κάνει» και κατά συνέπεια «ο Λευκός Οίκος αποπέμπει την κ. Μονάρεζ από τη θέση».

Η αξιωματούχος «ούτε παραιτήθηκε, ούτε έλαβε ειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο πως αποπέμφθηκε», ανέφεραν νωρίτερα δικηγόροι της.

«Θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών»

«Ως πρόσωπο με ακεραιότητα κι αφοσίωση στην επιστήμη, δεν έχει ούτε παραιτηθεί, ούτε λάβει ειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο πως απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά της» ανέφεραν οι δικηγόροι, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας Κένεντι Τζούνιορ ότι εργαλειοποιεί, «μετατρέπει σε όπλο τη δημόσια υγεία» για «πολιτικούς σκοπούς», άρα «θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών».

Πάντα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο υπουργός προσπάθησε να διώξει τη διευθύντρια των CDC όταν αρνήθηκε «να βάλει σφραγίδα σε αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες οδηγίες» του «και να διώξει ειδικούς για ζητήματα δημόσιας υγείας».

Μερικές ώρες πριν, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωνε πως η κ. Μονάρεζ «δεν είναι πλέον διευθύντρια» των CDC μέσω X. «Την ευχαριστούμε για την αφοσιωμένη υπηρεσία της στον αμερικανικό λαό», πρόσθετε.

Η είδηση, που ανέφερε αρχικά η Washington Post, καταγράφεται με φόντο τις δραστικές μεταβολές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, με αποφάσεις του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου.

«Αρκετά πια», ήταν το σχόλιο υψηλόβαθμου στελέχους των CDC, του Δημήτρη Δασκαλάκη, που ανακοίνωσε μέσω X την παραίτησή του με εκτενές κείμενο στο οποίο κατήγγειλε την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, και άλλοι αξιωματούχοι της υπηρεσίας ανακοίνωσαν ταυτόχρονα πως παραιτούνται.

Αφότου ανέλαβε το αξίωμα, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος προχωρά σε εκ βάθρων αλλαγές στις αμερικανικές υπηρεσίες υγείας και στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, αποπέμποντας γνωστούς ειδικούς, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19, διακόπτοντας τη χρηματοδότηση στην ανάπτυξη νέων εμβολίων κ.λπ.

Πολύ συχνά μέτρα που ανακοινώνει αντίκεινται προς την επιστημονική συναίνεση και επικρίνονται από ειδικούς εκτός κυβέρνησης.

Ο διορισμός της Σούζαν Μονάρεζ στην ηγεσία των CDC είχε εγκριθεί μόλις στα τέλη Ιουλίου από τη Γερουσία.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου να την ονομάσει διευθύντρια ήταν η δεύτερη επιλογή του. Απέσυρε τον Μάρτιο τον πρώτο υποψήφιο, τον Ντέιβιντ Γουέλντον, πρώην βουλευτή και γιατρό γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του, λόγω του φόβου ότι δεν θα εξασφάλιζε τον αριθμό των απαιτούμενων ψήφων στο Κογκρέσο.

Η αποπομπή της κ. Μονάρεζ προτού κλείσει μήνα καταγράφεται εν μέσω κρίσης στα CDC, που εκτός των άλλων έγιναν στην αρχή του μήνα στόχος ενόπλου ο οποίος εναντιωνόταν στον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Εκατοντάδες νυν και πρώην εργαζόμενοι της κυριότερης αμερικανικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη δημόσια υγεία υπέγραψαν κατόπιν ανοικτή επιστολή, κατηγορώντας τον RFK Jr. πως τους θέτει σε κίνδυνο διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις, ιδίως για τα εμβόλια.