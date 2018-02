Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν θα δίσταζε να σπεύσει «ακόμα και χωρίς όπλο» (!) στο Λύκειο της Φλόριντας προκειμένου να αποτρέψει την ένοπλη επίθεση με τους 17 νεκρούς.

«Πιστεύω πραγματικά ότι θα επέστρεφα εκεί μέσα ακόμα και χωρίς όπλο και πιστεύω ότι η πλειονότητα των πολιτών θα αντιδρούσε ανάλογα» επισήμανε ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε προς του κυβερνήτες των ομοσπονδιακών πολιτειών της χώρας.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα

'I'd run in there.' Trump says he would've engaged the Florida shooting even without a weapon https://t.co/y6IAgW10xy pic.twitter.com/OWyJ3SK9iL

— TIME (@TIME) February 26, 2018