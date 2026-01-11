Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικό «χτύπημα» στο Ιράν και ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι «υποκινούν τους ταραξίες»

Με ένα σκληρό μήνυμα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ότι επιθυμούν «να σπείρουν χάος και αταξία» στο Ιράν διατάζοντας «ταραχές», ενώ κάλεσε τους Ιρανούς να αποστασιοποιηθούν από «τους ταραξίες και τους τρομοκράτες». Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις επιλογές του σχετικά με το Ιράν.

Σύμφωνα με τους New York Times, o Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για στρατιωτικές επιλογές του κατά του Ιράν την ώρα που οι μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα.

Κατά το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί από ανώτατους αξιωματούχους για μια σειρά πιθανών στρατιωτικών επιλογών σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης.

Οι επιλογές που παρουσιάστηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο περιλαμβάνουν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα κατά στρατιωτικών και κυβερνητικών εγκαταστάσεων του Ιράν, χωρίς – τουλάχιστον σε αυτή τη φάση – να εξετάζεται σενάριο χερσαίας επέμβασης. Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για τυπικό στρατιωτικό σχεδιασμό και όχι για ειλημμένη απόφαση, ωστόσο η ενημέρωση αντανακλά τη σοβαρότητα με την οποία η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την κατάσταση.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στους Ιρανούς διαδηλωτές, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν επαναληφθούν μαζικές δολοφονίες πολιτών, όπως σε προηγούμενες εξεγέρσεις. Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τον ιρανικό λαό, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη μορφή αυτής της βοήθειας.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, εάν υπάρξει στρατιωτική εμπλοκή. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι, προς το παρόν, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να διατηρήσει την πίεση κυρίως σε πολιτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικότερων κινήσεων εφόσον η κατάσταση στο Ιράν επιδεινωθεί περαιτέρω.

«Υποκινούν ταραξίες και τρομοκράτες»

Ο πρόεδρος του Ιράν κάλεσε επίσης τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να ακούσει τον λαό και είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα σημειώνοντας πως οι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, καίνε τζαμιά και καταστρέφουν δημόσια περιουσία.

«Οι εχθροί του λαού του Ιράν θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία μετά τον πόλεμο των 12 ημερών» σημείωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε «νόμιμους στόχους».

Νέο μήνυμα Παχλαβί

Ο Ρεζά Παχλαβί, που θεωρείται ένας από τους πιθανούς «διαδόχους» του Αλί Χαμενεΐ, σε σημερινό του μήνυμα τονίζει ότι η μαζική και θαρραλέα παρουσία των Ιρανών στους δρόμους για τρίτη συνεχόμενη νύχτα έχει πλήξει σοβαρά τον κατασταλτικό μηχανισμό του Αλί Χαμενεΐ. Όπως αναφέρει, αξιόπιστες πληροφορίες δείχνουν πως το καθεστώς αντιμετωπίζει έλλειψη δυνάμεων, καθώς σημαντικός αριθμός ενόπλων και σωμάτων ασφαλείας είτε έχει εγκαταλείψει τις θέσεις του είτε αρνείται να καταστείλει τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που απομένει είναι μια μικρή ομάδα βίαιων μισθοφόρων, εχθρικών προς τον ιρανικό λαό, οι οποίοι – όπως προειδοποιεί – θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Παράλληλα, ο Παχλαβί απευθύνει νέο κάλεσμα στους πολίτες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, καλώντας τους να βγουν οργανωμένα στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων μαζί με φίλους και οικογένειες, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Υπογραμμίζει ότι οι διαδηλωτές δεν είναι μόνοι, καθώς Ιρανοί σε όλο τον κόσμο εκφράζουν τη στήριξή τους, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με θαυμασμό τις εξελίξεις.

Κάνει, τέλος, ειδική αναφορά στη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι έχει δηλώσει έτοιμος να βοηθήσει, και καταλήγει προτρέποντας τους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τους δρόμους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα βρεθεί στο πλευρό τους.