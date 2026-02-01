Κόσμος

Ο Τραμπ ελπίζει σε συμφωνία με το Ιράν αλλά και απειλεί: Έχουμε εκεί τα ισχυρότερα πλοία στον κόσμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να στέλνει τις τελευταίες μέρες αντικρουόμενα μηνύματα αναφορικά με το Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Ken Cedeno

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο δήλωσε με νόημα πως έχει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».

«Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα. «Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα δούμε αν (ο ανώτατος ηγέτης) έχει δίκιο ή όχι», είπε απαντώντας στις δηλώσεις του Χαμενεΐ.

«Έχουμε εκεί τα μεγαλύτερα, τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο», τόνισε παράλληλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να στέλνει τις τελευταίες μέρες αντικρουόμενα μηνύματα αναφορικά με το Ιράν.

Άλλοτε εκτοξεύοντας απειλές για προσφυγή σε στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και άλλες φορές δηλώνοντας ότι επιδιώκει τον δρόμο των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

