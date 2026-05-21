Θρήνος στην Ισπανία: 2χρονη πέθανε από θερμοπληξία στο αυτοκίνητο – Ο πατέρας της την ξέχασε για ώρες ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει την κόρη της από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε πάει από το πρωί
Παιδί σε κάθισμα αυτοκινήτου
Παιδί σε κάθισμα αυτοκινήτου / IStock
Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία. Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού έμεινε για ώρες εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του, που τον ξέχασε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας στην Ισπανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ισπανικών μέσων ενημέρωσης, ο πατέρας του παιδιού είχε πάει το πρωί το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και στη συνέχεια θα άφηνε τη μικρή στον παιδικό σταθμό. Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα φέρεται να του απέσπασε την προσοχή και, αντί να κατευθυνθεί προς τον σταθμό, πήγε κατευθείαν στη δουλειά του, ξεχνώντας την μικρή μέσα στο αυτοκίνητο.

Το παιδί παρέμεινε εγκλωβισμένο για αρκετές ώρες στο αυτοκίνητο, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα είχαν ήδη αρχίσει να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20.05.2026) όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει την κόρη της από τον παιδικό σταθμό, περίπου στις 3 το μεσημέρι, και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε πάει από το πρωί.

Οι γονείς αντιλήφθηκαν αμέσως τι είχε συμβεί και κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμίρανς, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. 

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ στην οικογένεια παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης κήρυξε δύο ημέρες επίσημου πένθους και ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παιδιού.

