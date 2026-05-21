Μυστήριο στην Πορτογαλία: Δύο παιδιά 3 και 5 ετών περιφέρονταν μόνα σε αυτοκινητόδρομο – Σενάριο απαγωγής από τη μητέρα τους

«Έκλαιγαν και φώναζαν. Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι είχαν χαθεί στο δάσος και ότι οι γονείς τους έφυγαν χωρίς αυτά» είπε ο άνθρωπος που τα βρήκε
Ελικόπτερο της Αστυνομίας στην Πορτογαλία / REUTERS / Pedro Nunes
Μία υπόθεση με πολλά ερωτηματικά έρχεται από την Πορτογαλία. Δύο παιδιά γαλλικής υπηκοότητας, ηλικίας 3 και 5 ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους το απόγευμα της Τρίτης (19.05.2026) σε επαρχιακό δρόμο στην Πορτογαλία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Aρχών, ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον στη μητέρα τους, η οποία φέρεται να τα είχε μεταφέρει παράνομα από τη Γαλλία και αναζητείται.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τα δύο μικρά αγόρια βρέθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία, που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντο Σαλ με το παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπορτά.

Ο Αλεξάντρ, ο άνδρας που εντόπισε και φρόντισε τα παιδιά, περιέγραψε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο τη στιγμή της συνάντησης: «Τα είδα στην άκρη του δάσους, κοιτάζοντας από τον καθρέφτη τα είδα να τρέχουν προς το μέρος μου. Έκλαιγαν και φώναζαν. Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι είχαν χαθεί στο δάσος και ότι οι γονείς τους έφυγαν χωρίς αυτά».

Όπως πρόσθεσε, τα παιδιά είχαν σακίδια με ρούχα, μπισκότα, φρούτα και νερό, γεγονός που του έδωσε την εντύπωση ότι τα είχαν εγκαταλείψει.

«Μου είπαν ότι η μητέρα και ο άνδρας που τη συνόδευε τους είχαν δέσει τα μάτια και τους οδήγησαν στο δάσος λέγοντας πως ήταν ένα παιχνίδι και ότι έπρεπε να πάνε να βρουν ένα παιχνίδι», ανέφερε.

Ο πατέρας των παιδιών, με τον οποίο η μητέρα είναι σε διάσταση, έχει ήδη υποβάλει μήνυση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κολμάρ.

Πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τα παιδιά διέμεναν με τον πατέρα τους στη Γαλλία και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους. Η ίδια, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, φέρεται να τα μετέφερε στην Πορτογαλία. 

Οι Αρχές συνδέουν την υπόθεση με εξαφάνιση γυναίκας και δύο παιδιών που είχε δηλωθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια γυναίκα φέρεται να είχε εγκαταλείψει και ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 16 ετών.

Αφού μετέφερε τα παιδιά στο σπίτι του, ο οδηγός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, τα παιδιά παραλήφθηκαν και μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μητέρα φέρεται να είχε σχέση τις τελευταίες εβδομάδες με έναν Γάλλο άνδρα που έχει σπίτι στην Ισπανία. Μία από τις βασικές εκδοχές που εξετάζονται είναι ότι προσπάθησε να τον ακολουθήσει στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για τους οποίους εγκατέλειψε τα παιδιά της.

