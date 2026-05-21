Ισραήλ: Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας έχουν απελαθεί, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών

Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον πρόσφατο στολίσκο της Γάζας έχουν απελαθεί από το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την απέλαση εκατοντάδων ακτιβιστών που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά από έφοδο σε στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Νομικό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Αραβικών Μειονοτήτων στο Ισραήλ, Adalah.

Η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε στο Al Jazeera την Πέμπτη (21.05.2026) ότι οι περισσότεροι από τους περίπου 430 απαχθέντες ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ramon στο νότιο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν. Οι υπόλοιποι θα απελαθούν από το αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα», πρόσθεσε το ισραηλινό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (19.05.2026), οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναχαίτιση του τελευταίου από τα περισσότερα από 50 σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud καθώς έπλεαν προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα.

Οι απαγωγές έχουν καταδικαστεί ευρέως, με τους υπουργούς Εξωτερικών 10 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Βραζιλίας και της Ινδίας, να καταδικάζουν τις ενέργειες των ισραηλινών δυνάμεων ως «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ έχει έκτοτε καταδικαστεί από περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών βασικών συμμάχων, αφότου ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο X την Τετάρτη, στο οποίο τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές που γονάτιζαν στο πάτωμα με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους.

Σε απάντηση, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Καναδά, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας, κάλεσαν τους Ισραηλινούς πρέσβεις στις πρωτεύουσές τους για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε «αποτροπιασμένος» από τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

«Αυτό δείχνει πραγματικά πόσο πολύ οι ισραηλινές αρχές ήθελαν να κάνουν θέαμα με αυτό και πώς αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μια επέκταση της ισραηλινής μεταχείρισης προς τους Παλαιστίνιους, η οποία προφανώς δεν λαμβάνει τόσο μεγάλη δημόσια κατακραυγή», δήλωσε στο Al Jazeera η Miriam Azem, συντονίστρια διεθνούς υπεράσπισης στην Adalah.

Διάβημα της Αθήνας για τους ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud Flotilla

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα». Μετά τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου και δείχνουν δεκάδες ακτιβιστές που με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που κατευθυνόταν προς τη Γάζα δεμένους και γονατιστούς, το ΥΠΕΞ ζητεί από τις ισραηλινές αρχές πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ταχεία ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά κάλεσε το Ισραήλ να προχωρήσει σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο.

Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει -τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ, όσο και διεθνώς- βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβι να χλευάζει ακτιβιστές που συμμετείχαν στον «στολίσκο της Γάζας» και συνελήφθησαν, με το περιστατικό να αποδοκιμάζει ακόμη και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ: «Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».