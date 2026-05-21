Ένοχες οι εταιρείες Air France και Airbus για το δυστύχημα του 2009, μετά την συντριβή της πτήσης Ρίο – Παρίσι

Ένοχες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας έκρινε το Εφετείο του Παρισιού την Air France και την Airbus, σε μία θεαματική δικαστική ανατροπή για την υπόθεση της συντριβής της πτήσης Ρίο – Παρίσι το 2009, κηρύσσοντάς τις «μόνες και αποκλειστικά υπεύθυνες» για το πλέον πολύνεκρο δυστύχημα της γαλλικής αεροπορίας.

Οι δύο εταιρείες, Air France και Airbus, που είχαν απαλλαγεί κατά την πρωτόβαθμη εκδίκαση της υπόθεσης και είχαν αρνηθεί κάθε ποινική ευθύνη, καταδικάσθηκαν στην βαρύτερη ποινή της επιβολής προστίμου 225.000 ευρώ για το δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο 228 ανθρώπων. Η καταδίκη έχει συμβολικό χαρακτήρα και αμαυρώνει την εικόνα των δύο εταιρειών.

Η αεροπορική εταιρεία Air France κρίθηκε ένοχη για την παράλειψη εκπαίδευσης των πιλότων για την αντιμετώπιση του παγώματος των αιθητήρων Pitot, οι οποίοι μετρούν στο εξωτερικό τμήμα του αεροσκάφους την ταχύτητά του, ούτε φρόντισε για την επαρκή ενημέρωση των πληρωμάτων, κάτι που η εταιρεία έχει διαψεύσει.

Στην Airbus, η γαλλική δικαιοσύνη προσάπτει ότι υποτίμησε την σοβαρότητα των αστοχιών αστοχίες των ανιχνευτών ανεμομέτρησης και δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την επείγουσα ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών, πράγμα που η εταιρεία διαψεύδει.

Αφού ζήτησε και πέτυχε την αθώωση της αεροπορικής εταιρείας και της κατασκευαστικής εταιρείας στην πρώτη δίκη, η εισαγγελία έκανε στροφή έπειτα από τους δύο μήνες της σε δεύτερο βαθμό δίκης το φθινόπωρο και ζήτησε την καταδίκη τους για τη συντριβή που έμεινε στην ιστορία με τη φωτογραφία του αποκολλημένου τρίχρωμου ουραίου πτερυγίου του αεροσκάφους να επιπλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Τίποτε δεν υπήρξε, κανένας ειλικρινής λόγος παρηγοριάς. Ηταν μια γρανιτένια υπερασπιστική στάση. Μία μόνο λέξη συνοψίζει όλο αυτό θέατρο: απρέπεια», είχαν δηλώσει κατά την τελική τους αγόρευση οι δύο εισαγγελείς. «Δεκαέξι χρόνια για να έρθουν να πουν ανοησίες και για να βγάζουν επιχειρήματα από το μανίκι ή το καπέλο. Αυτό είναι απαράδεκτο εκ μέρους μίας εταιρείας».

Την 1η Ιουνίου 2009, η πτήση AF447 ανάμεσα στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Παρίσι συνετρίβη μέσα στη νύχτα στον Ατλαντικό Ωκεανό λίγες ώρες μετά την απογείωση προκαλώντας τον θάνατο των 216 επιβατών και των 12 μελών του πληρώματος. Στο αεροσκάφος, ένα A330, επέβαιναν άνθρωποι 33 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανάμεσά τους 72 Γάλλοι και 58 Βραζιλιάνοι.