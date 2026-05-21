Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η βασίλισσα Ελισάβετ «στήριξε θερμά» τον Άντριου για τον ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου – Αποκαλύψεις από νέα έγγραφα

Η εμπλοκή της βασίλισσας Ελισάβετ επιβεβαιώνει προηγούμενες εκτιμήσεις ότι η μονάρχης είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον γιο της και αδελφό του Καρόλου
Η βασίλισσα Ελισάβετ
Η βασίλισσα Ελισάβετ / EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν «ιδιαίτερα θετική» στο να αναλάβει ο πρώην – πλέον – πρίγκιπας Άντριου τον ρόλο του ειδικού αντιπροσώπου για το διεθνές εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα. 

Η εμπλοκή της βασίλισσας Ελισάβετ επιβεβαιώνει προηγούμενες εκτιμήσεις ότι η μονάρχης είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον γιο της έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, κάτι που ενδέχεται να επηρέασε την έλλειψη αποφασιστικότητας στη διαχείριση των κατηγοριών για τη σχέση του Άντριου με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Επστάιν.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη (21.05.2026) τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Άντριου, λίγους μήνες μετά από τις κατηγορίες βουλευτών ότι ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε βάλει τη φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν πάνω από τα συμφέροντα της χώρας.

Σύμφωνα με επιστολή του επικεφαλής του βρετανικού φορέα εμπορίου, Σερ Ντέιβιντ Ράιτ, «η βασίλισσα ήταν πολύ θετική να αναλάβει ο Δούκας του Γιορκ ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων». Το σημείωμα, γραμμένο στις 25 Φεβρουαρίου 2000 προς τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ, αναφέρει ότι η απόφαση προέκυψε ύστερα από «εκτενή συνομιλία με τον Ιδιωτικό Γραμματέα της Βασίλισσας στις 23 Φεβρουαρίου».

Ένα άλλο έγγραφο, κυβερνητικό σημείωμα που εστάλη στο προσωπικό εμπορικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, αναφέρει ότι «η υψηλή δημόσια προβολή» του Άντριου θα απαιτούσε «προσεκτική και σε κάποιες περιπτώσεις αυστηρή διαχείριση των μέσων ενημέρωσης».

Ο υπουργός Εμπορίου, Κρις Μπράιαντ, σε γραπτή δήλωση προς τους βουλευτές, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πραγματοποιήθηκε επίσημη διαδικασία ελέγχου ή αξιολόγησης πριν από τον διορισμό του Άντριου».

«Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι αυτό εξετάστηκε, κάτι κατανοητό, καθώς ο νέος αυτός διορισμός ήταν συνέχεια της εμπλοκής της βασιλικής οικογένειας στην προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων, μετά την απόφαση του Δούκα του Κεντ να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του», πρόσθεσε.

Ο Αντριου υπηρέτησε ως ειδικός αντιπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο από το 2001 έως το 2011, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω ανησυχιών για τους δεσμούς του με αμφιλεγόμενα πρόσωπα στη Λιβύη και το Αζερμπαϊτζάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
144
123
87
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Θρήνος στην Ισπανία: 2χρονη πέθανε από θερμοπληξία στο αυτοκίνητο – Ο πατέρας της την ξέχασε για ώρες ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο
Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει την κόρη της από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε πάει από το πρωί
Παιδί σε κάθισμα αυτοκινήτου
Μυστήριο στην Πορτογαλία: Δύο παιδιά 3 και 5 ετών περιφέρονταν μόνα σε αυτοκινητόδρομο – Σενάριο απαγωγής από τη μητέρα τους
«Έκλαιγαν και φώναζαν. Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι είχαν χαθεί στο δάσος και ότι οι γονείς τους έφυγαν χωρίς αυτά» είπε ο άνθρωπος που τα βρήκε
Ελικόπτερο της Αστυνομίας στην Πορτογαλία
«Η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει την Κούβα», λέει η Ζαχάροβα μετά τη δίωξη των ΗΠΑ στον Ραούλ Κάστρο
«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με την Κούβα και καταδικάζουμε κατηγορηματικά απόπειρες χονδροειδούς ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους» ανέφερε
Μαρία Ζαχάροβα
CNN: Το Ιράν «τρέχει» την ανασυγκρότηση του οπλοστασίου του – Κατασκευάζει ξανά drones και πυραύλους
Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητά του να επιτίθεται με drones μέσα σε έξι μήνες
Ιρανικά drones των Φρουρών της Επανάστασης
Newsit logo
Newsit logo