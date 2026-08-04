Ο Τραμπ επιμένει ότι «γίνονται συνομιλίες με το Ιράν», διαψεύδει η Τεχεράνη – Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε ότι οι συνομιλίες γίνονται έπειτα από αίτημα της ιρανικής πλευράς και με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο», διεμήνυσε.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι υπάρχουν επαφές με το Ιράν, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή. Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας 03.08.2026 προς Τρίτη, περίπου 20 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Χασάμπ του Ομάν. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO, το φορτηγό πλοίο «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ δεν έγιναν γνωστά ούτε το όνομα ούτε η σημαία του.

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Η Τεχεράνη απορρίπτει όσα υποστηρίζει η Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ξεκαθάρισε πως «Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούζ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί ακόμη και άμεσα. Παράλληλα, μέσω του Truth Social εξαπέλυσε επίθεση στην ιρανική ηγεσία, κάνοντας λόγο για «απίστευτη διπροσωπία». Όπως έγραψε: «Ζητάνε συνάντηση, μερικοί θα έλεγαν “εκλιπαρούν“, οι συνομιλίες αρχίζουν, προβλέπονται άλλες στο άμεσο μέλλον, και μετά λένε δημόσια και με περηφάνια ότι δεν έχουν καμιά συζήτηση».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα διατάξει να «χτυπηθεί δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία, πριν τελικά ανακοινώσει ότι ανέβαλε τους σχεδιαζόμενους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έγινε μετά από αιτήματα χωρών της περιοχής και επειδή υπήρχε το «περίγραμμα» συμφωνίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη απάντησε ότι δεν υπέβαλε ποτέ τέτοιο αίτημα και έκανε λόγο για «νέο ψέμα» του Αμερικανού προέδρου.

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Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη. Το Ιράν συνεχίζει να ελέγχει τη διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούζ, ενώ οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Παράλληλα, οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και οι απειλές κατά πετρελαιοφόρων και λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας ενισχύουν τους φόβους για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.