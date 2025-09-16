Κόσμος

Ο Τραμπ επιτέθηκε φραστικά σε Αυστραλό δημοσιογράφο: «Έχεις πολύ κακό ύφος – Κάτσε ήσυχα και πάψε»

«Βλάπτεις την χώρα σου αυτή την στιγμή, το καταλαβαίνεις» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος
O Ντόναλντ Τραμπ
O Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Ken Cedeno

«Άναψαν τα αίματα» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και σε έναν δημοσιογράφο από την Αυστραλία, με αφορμή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου και του οικογενειακού του κύκλου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο προτού αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά σε έναν δημοσιογράφο από την Αυστραλία, ο οποίος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν θεωρεί «σωστό» να πλουτίζει ενώ βρίσκεται στο αξίωμα.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος του ABC (Australian Broadcasting Corporation) ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ «αν ένας εν ενεργεία πρόεδρος θα πρέπει να ασχολείται με πολλές και μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» λόγω αναφορών ότι η οικογένεια του έχει πλουτίσει από τότε που επέστρεψε στον προεδρικό θώκο.

Στο σημείο αυτό ο Τραμπ απάντησε «όχι δεν ασχολούμαι με επιχειρήσεις, τα παιδιά μου ασχολούνται, εγώ είμαι εδώ [στον Λευκό Οίκο]» ενώ στην συνέχεια ρώτησε τον δημοσιογράφο από πού κατάγεται.

Ο δημοσιογράφος παρουσιάστηκε και του είπε ότι δουλεύει για το ABC με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά: «Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου»,.

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Ξέρετε ότι ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα τους πω για εσάς. Έχετε πολύ κακό τόνο».

 

Τότε ο δημοσιογράφος ζήτησε συγνώμη και ο Τραμπ του είπε σε αυστηρό ύφος να πάψει και να κάτσει ήσυχα για να απαντήσει ερωτήσεις και από άλλους δημοσιογράφους.

