Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι θα συναντήσει τον Πούτιν «πολύ σύντομα» – Η συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας θα περιλαμβάνει «ανταλλαγές εδαφών»

«Πολύ σύντομα» θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ όπως επιβεβαίωσε χθες (08.08.2025) ο αμερικανός πρόεδρος – στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Πούτιν πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω πως δυστυχώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, διαφορετικά θα το είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι θα ανακοινώσει τον τόπο της συνάντησης κορυφής εν ευθέτω χρόνω.

«Θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου», συμπλήρωσε και τόνισε ότι «είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία», η οποία θα περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία εργάζονται για μια πιθανή συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα εξασφαλίσει ορισμένα από τα κέρδη της Ρωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν την Παρασκευή στην CNN Ευρωπαίος αξιωματούχος και αξιωματούχος των ΗΠΑ. Η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αποτύχει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πείσουν τους συμμάχους τους να συμφωνήσουν με αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με το CNN, το οποίο ήρθε εν μέσω των προσπαθειών για την εξασφάλιση μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η Ρωσία δεν θα τηρήσει τη συμφωνία.

Trump:



I will be meeting with Putin very shortly. He wants to meet as soon as possible too. pic.twitter.com/DHVWRhrU2l — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

«Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά και θα ανακοινώσουμε αργότερα ότι θα έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία -θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία και θα ανακοινώσουμε τον τόπο», δήλωσε ο Τραμπ.

BREAKING: Trump says we will see some “swapping” of territories in Ukraine.



“Some back, some switched. There will be some swapping of territories.” pic.twitter.com/hnTkep34L7 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Ο πρόεδρος, ο οποίος είχε εκφράσει την απογοήτευσή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες για την παράταση της σύγκρουσης, φάνηκε πιο αισιόδοξος για την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας την Παρασκευή.