Κόσμος

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι θα συναντήσει τον Πούτιν «πολύ σύντομα» – Η συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας θα περιλαμβάνει «ανταλλαγές εδαφών»

«Θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου»
Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/ Marcos Brindicci

«Πολύ σύντομα» θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ όπως επιβεβαίωσε χθες (08.08.2025) ο αμερικανός πρόεδρος – στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Πούτιν πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω πως δυστυχώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, διαφορετικά θα το είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι θα ανακοινώσει τον τόπο της συνάντησης κορυφής εν ευθέτω χρόνω. 

 «Θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου», συμπλήρωσε και τόνισε ότι «είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία», η οποία θα περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία εργάζονται για μια πιθανή συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα εξασφαλίσει ορισμένα από τα κέρδη της Ρωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν την Παρασκευή στην CNN Ευρωπαίος αξιωματούχος και αξιωματούχος των ΗΠΑ. Η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αποτύχει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πείσουν τους συμμάχους τους να συμφωνήσουν με αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με το CNN, το οποίο ήρθε εν μέσω των προσπαθειών για την εξασφάλιση μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η Ρωσία δεν θα τηρήσει τη συμφωνία.

«Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά και θα ανακοινώσουμε αργότερα ότι θα έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία -θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία και θα ανακοινώσουμε τον τόπο», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος, ο οποίος είχε εκφράσει την απογοήτευσή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες για την παράταση της σύγκρουσης, φάνηκε πιο αισιόδοξος για την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας την Παρασκευή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία – «Παγώνουν» τα ρωσικά εδαφικά κέρδη
Σύμφωνα με το Bloomberg, Ουάσιγκτον και Μόσχα συζητούν σχέδιο συμφωνίας που θα οδηγούσε σε κατάπαυση του πυρός και θα παγίωνε τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν (αριστερά) και ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Νετανιάχου σε Μερτς: Στόχος μας η απελευθέρωση της Γάζας από τη Χαμάς – Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αναστολή στρατιωτικών εξαγωγών στο Ισραήλ
Πρόθεση της ισραηλινής κυβέρνησης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής διοίκησης στην περιοχή
Μπέντζαμιν Νετανιάχου - Φρίντριχ Μερτς 2
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ πρέπει να έχει «συνέπειες» στις σχέσεις με την ΕΕ, δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε το Ισραήλ να επανεξετάσει την απόφασή του να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών με την ΕΕ
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα 5
Γερμανία: Πολιτική κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό μετά την απόσυρση υποψηφίας για το Συνταγματικό Δικαστήριο
Το SPD κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη εκστρατεία» και «ρήγμα εμπιστοσύνης» μετά την απόρριψη της υποψήφιάς του για τη γερμανική συνταγματική δικαιοσύνη
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Πάνω από 1.000 δολάρια τη βραδιά: Ο πρόεδρος της Αυστρίας «εκτός» COP30 λόγω των υπέρογκων τιμών στα ξενοδοχεία στη Βραζιλία
Ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για το κλίμα τον Νοέμβριο στο Μπελέμ της Βραζιλίας, λόγω... των τιμών στα ξενοδοχεία
Ο Πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν 1
Newsit logo
Newsit logo