Παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία – «Παγώνουν» τα ρωσικά εδαφικά κέρδη

Σύμφωνα με το Bloomberg, Ουάσιγκτον και Μόσχα συζητούν σχέδιο συμφωνίας που θα οδηγούσε σε κατάπαυση του πυρός και θα παγίωνε τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν (αριστερά) και ο Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Jorge Silva

Είναι ένα σενάριο που ελάχιστοι φαντάζονταν πριν από μερικές εβδομάδες. Σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Bloomberg, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία φέρονται να συζητούν ένα σχέδιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία και μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία αυτή θα επέτρεπε στη Μόσχα να διατηρήσει de facto τα εδάφη που έχει κατακτήσει από την αρχή της εισβολής, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε ένα πλαίσιο συμφωνίας ενόψει πιθανής συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει, ενώ ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «εικασίες».

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε επίσημη αντίδραση, ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή του ότι είναι απαραίτητη μια «αξιοπρεπής, αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη», μέσω κοινών προσπαθειών με τις ΗΠΑ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να διεκδικεί την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, αλλά και της Κριμαίας. Οι ρωσικές δυνάμεις όμως δεν ελέγχουν πλήρως όλα τα εδάφη αυτών των περιοχών.

Ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης Τάισον Μπάρκερ εκτίμησε ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα απορριφθεί από την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει, όπως είπε, να παραμείνει σταθερή στις θέσεις της και να συνεχίσει να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη των ΗΠΑ.

Το σχέδιο, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τη ρωσική πλευρά στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, χωρίς όμως αποχώρηση από τις σημερινές γραμμές του μετώπου.

