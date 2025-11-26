Ο Τραμπ έτοιμος να λήξει ακόμα έναν πόλεμο: Οι συμβουλές χειραγώγησης από τον Γουίτκοφ, η αντιπροσωπεία στη Μόσχα και ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη του διαλόγου του αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον στενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, που αποκάλυψε το Bloomberg την Τρίτη, καθώς φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση του Ντόνανλντ Τραμπ να διευθετήσει γρήγορα και αναίμακτα για τις ΗΠΑ τον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας, ενώ ο Γουίτκοφ φαίνεται πως παίζει στα δάχτυλα το παιχνίδι της χειραγώγησης του προέδρου του.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το Air Force One σημείωσε πως ο Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στη συνάντηση αυτή να συμμετάσχει και ο γαμπρός του.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είχε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Την ίδια ώρα μέσα από τη συνομιλία Γουίτκοφ – Ουσάκοφ έγινε γνωστό πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πάει στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να επιθυμεί μια συνομιλία με τον Πούτιν πριν από αυτή τη συνάντηση.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα προταθεί ως σχέδιο 19 σημείων στη Ρωσία, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Να συγχαρεί τον Τραμπ»

Η συνομιλία του Στιβ Γουίτκοφ και του Γιούρι Ουσάκοφ είναι αποκαλυπτική σε αυτή ακούγεται ο Γουίτκοφ να δίνει οδηγίες στον Ουσάκοφ, στην ουσία για το πως ο Πούτιν θα καταφέρει να χειραγωγήσει τον Τραμπ.

ΣΓ: Θα έκανα την (τηλεφωνική) κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε – το υποστηρίξατε – ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία.

Γιατί – άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…

ΓΟ: Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.[…]

ΣΓ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.

ΓΟ: Καταλαβαίνω…

ΣΓ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.