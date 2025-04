Ο Τραμπ εύχεται με τον τρόπο του «Καλό Πάσχα» στους «τρελούς αριστερούς, στους αδύναμους δικαστές και στον ηλίθιο Μπάιντεν»

Γεμάτο πολιτικά μηνύματα και αρκετή «χολή», ήταν το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Πάσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση που έκανε με σκοπό να ευχηθεί σε όλον τον κόσμο για το Πάσχα, δεν ξέχασε να «ευχηθεί» (αν μπορεί κανείς να το πάρει ως καλοσυνάτη πράξη), στους «αριστερούς τρελούς» στους «ανεπαρκείς δικαστικούς» και στον «ανίκανο Τζο Μπάιντεν».

Πώς κατάφερε να συνδυάσει τις πασχαλινές ευχές του με αυτές τις βαριές κατηγορίες, μόνο εκείνος ξέρει, αλλά πάμε να δούμε την ανάρτηση που έκανε την Κυριακή του Πάσχα (20.04.2025) στο αγαπημένο του social media, το Truth Social.

«Καλό Πάσχα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών αριστερών τρελών που αγωνίζονται και σχεδιάζουν τόσο σκληρά για να φέρουν πίσω στη χώρα μας δολοφόνους, βαρόνους ναρκωτικών, επικίνδυνους φυλακισμένους, διανοητικά παράφρονες και τα γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13 και τους ξυλοδαρμούς συζύγων. Καλό Πάσχα επίσης στους αδύναμους και ανεπαρκείς δικαστές και τους αξιωματούχους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η μοχθηρή επίθεση στο Έθνος μας, μια επίθεση τόσο βίαιη που δεν θα ξεχαστεί ποτέ», έγραψε αρχικά.

Happy Easter to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting and scheming so hard to bring Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, the Mentally Insane, and well known MS-13 Gang Members and Wife Beaters, back into our Country. Happy Easter also to the WEAK and…