Ακόμη μια αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ. Ακόμη μια φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε να βαδίσουν χέρι χέρι αλλά εκείνη… τραβήχτηκε σαν να μη θέλει να την αγγίζει.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ ταξίδεψαν στη Φλόριντα αλλά πριν πάνε στο υπερπολυτελές θέρετρό τους αποφάσισαν να… παίξουν το προεδρικό ζεύγος. Και να επισκεφτούν τραυματίες της πρόσφατης σφαγής στο σχολείο του Πάρκλαντ. Και τους διασώστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε ξανά να απαντήσει για το θέμα της οπλοκατοχής. Και για άλλη μια φορά, στον απόηχο νέων αποκαλύψεων για σχέση του με «κουνελάκι» του Playboy, η Μελάνια του έριξε ένα μεγαλοπρεπέστατο άκυρο. Δυο φορές. Αλλά κι εκείνος φρόντισε να… ανταποδώσει την «παγωμάρα».

Μόνη στο Air Force One η Μελάνια

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δεν κρύβει (όχι πως είναι ιδιαίτερα εκφραστική βέβαια) την ενόχλησή της για τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών σχετικά με τις «περιπέτειες» του άνδρα της. Από τη μια η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, από την άλλη το «κουνελάκι» του Playboy Κάρεν ΜακΝτούγκαλ.

Η «παγωμάρα» ανάμεσα στο πρώτο ζεύγος των ΗΠΑ είναι έκδηλη σε κάθε κοινή δημόσια εμφάνισή τους.

Η Μελάνια Τραμπ έσπασε και μια παράδοση. Πήγε μόνη της στο Air Force One, χωρίς τον σύζυγό της. Οι δημοσιογράφοι που περίμεναν το προεδρικό ζεύγος στον κήπο του Λευκού Οίκου για να τους δουν να επιβιβάζονται στο ελικόπτερο Marine One ενημερώθηκαν ότι η Μελάνια ήταν ήδη στο Air Force One.

Λίγα λεπτά μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από το Οβάλ Γραφείο και επιβιβάστηκε στο ελικόπτερο χωρίς να πει κουβέντα. Χαιρέτισε κι έφυγε.

Ο… αντίχειρας

Όταν το προεδρικό αεροπλάνο έφτασε στη Φλόριντα, όλοι περίμεναν να δουν το ζεύγος Τραμπ να βγαίνει από το Air Force One. Όπως κι έγινε. Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατούσε τον… αντίχειρα της γυναίκας του. Αλλά για να μην… παίρνει θάρρος, γρήγορα η Μελάνια τράβηξε το χέρι της.

Ανέκφραστη, κατέβηκε τις σκάλες. Επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο που τους περίμενε για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.

Η… παγωμάρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν χαμογελαστός όταν επισκέφτηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Η Μελάνια από την άλλη, μέσα στο λευκό της φόρεμα και με τη ζακέτα ριγμένη στους ώμους, είναι «παγωμένη» έκφραση στο πρόσωπό της.

Εκτός από το νοσοκομείο, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ επισκέφτηκαν και τους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σχολείο Πάρκλαντ, όπου ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ σκότωσε 17 ανθρώπους, μαθητές και καθηγητές.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε, μίλησε με τον Σερίφη και τους αστυνομικούς και στη συνέχεια θέλησε να δώσει το λόγο στη Μελάνια. Μόνο που το έκανε σαν να μιλούσε σε μια άγνωστη. «Πρώτη Κυρία, θέλετε να πείτε κάτι;», της απηύθυνε το λόγο.

Και εκείνη είπε: «Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε, που σώζετε τα παιδιά μας, είναι το πιο σημαντικό για μέλλον μας. Να τα προσέξουμε γιατί έχουν περάσει πολλά απ’ αυτό που έζησαν πριν δυο μέρες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ της είπε ένα «ξερό» ευχαριστώ και συνέχισε να μιλάει με τον σερίφη.