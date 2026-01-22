Ο Τραμπ κάνει αγωγή στην JPMorgan και ζητάει 5 δις δολάρια γιατί του έκλεισαν τους λογαριασμούς του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πάρει φόρα και… δε σταματάει πουθενά. Αυτή τη φορά τα βάζει με την τράπεζα JpMorgan Chase στην οποία κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την ότι του έκλεισε τους λογαριασμούς του «για πολιτικούς λόγους».

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί του στην JpMorgan έκλεισαν χωρίς να έχει προειδοποιηθεί εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του ίδιου έτους, όταν υποστηρικτές του επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον.

Ο στόχος ήταν «να πάρει η τράπεζα αποστάσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις συντηρητικές πολιτικές απόψεις του».

Η αγωγή στρέφεται και εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, Τζέιμι Ντάιμον.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η τράπεζα παραβίασε τον δικό της κώδικα δεοντολογίας ξεχωρίζοντάς τον για πολιτικούς λόγους. Σύμφωνα με την κλήτευση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου CNBC, η τράπεζα «ξεδιάντροπα» υπερηφανευόταν επί 225 χρόνια ότι εξυπηρετεί τους πελάτες της με σεβασμό και εργάζεται επιμελώς για να διαφυλάξει αυτές τις αξίες της.

«Μολονότι ισχυρίζεται ότι θεωρεί πολύτιμες αυτές τις αρχές, η JPMC τις παραβίασε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση ή επανόρθωση, τερματίζοντας πολλούς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ενάγοντα», προστίθεται στο κείμενο.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει το Σαββατοκύριακο ότι σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή σε βάρος της τράπεζας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Μολονότι λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ προσέφυγε στη δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμά του να στραφεί εναντίον μας και το δικαίωμα μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», απάντησε η JP Morgan. Η τράπεζα υποστηρίζει επίσης ότι «δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους» αλλά «επειδή προκαλούν νομικούς ή ρυθμιστικούς κινδύνους για την εταιρεία».

«Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, όμως συχνά οι κανόνες μας αναγκάζουν», πρόσθεσε.

Η μετοχή της JPMorgan κατέγραφε άνοδο 1,2% το απόγευμα.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υπέβαλαν την αγωγή το πρωί σε δικαστήριο του Μαϊάμι, εκ μέρους του προέδρου και πολλών εταιρειών του.

Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν εντεινόμενες πολιτικές πιέσεις τα τελευταία χρόνια, ιδίως από συντηρητικούς που ισχυρίζονται ότι έχουν υιοθετήσει τη woke ατζέντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάνουν διακρίσεις σε βάρος ορισμένων τομέων, όπως είναι η βιομηχανία όπλων και τα ορυκτά καύσιμα. Η πίεση αυτή εντάθηκε κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ισχυρίζεται σε συνεντεύξεις του ότι κάποιες τράπεζες αρνήθηκαν να παράσχουν υπηρεσίες στον ίδιο και σε άλλους συντηρητικούς. Οι τράπεζες αρνούνται την κατηγορία.