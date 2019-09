Ο Τραμπ κάνει… προεκλογικό σποτ τον Μπάιντεν – video

Είναι ακόμη ένα επεισόδιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την ημέρα που οι Δημοκρατικοί ανακοίνωσαν πως ξεκινούν έρευνα για την παραπομπή και την καθαίρεσή του, με αφορμή το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου στον Ουκρανό ομόλογό του και την… προτροπή να «δει» το θέμα Μπάιντεν.

Με εικόνες από την επίσκεψη του (τότε αντιπροέδρου) Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία, τη συνάντηση του με τον πρώην πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο και με ηχητικό όπου ο (επικρατέστερος για το χρίσμα των Δημοκρατικών) προεδρικός υποψήφιος ακούγεται να λέει: «αν ο εισαγγελέας δεν απολυθεί, δεν θα πάρετε τα λεφτά», ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το στίγμα των προθέσεών του.

«Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε στην Ουκρανία 1 δισ. δολάρια αν απέλυαν τον εισαγγελέα που ερευνούσε την εταιρία του γιου του» αναφέρει το βίντεο. Και… «διήγηση» συνεχίζει: «Όταν ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάνει έρευνα για διαφθορά, οι Δημοκρατικοί θέλουν να τον καθαιρέσουν και τα «τσιράκια» τους στα media μπαίνουν στη σειρά.

Έχασαν τις εκλογές (σ.σ. το 2016) και τώρα θέλουν να κλέψουν αυτές (σ.σ. του 2020). Μην τους αφήσετε», καταλήγει το video. Τον τελευταίο λόγο έχει ο ίδιος ο Τραμπ: «Είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ και εγκρίνω αυτό το μήνυμα» ακούγεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε το video στο twitter.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Δεν ήταν το μοναδικό video, όμως. Σε ένα μήνυμα – διάγγελμα προς τους Αμερικανούς, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως θέλουν να πάρουν τα… όπλα από τους πολίτες (!), να τους αφαιρέσουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (αυτός που κατάργησε το Obamacare) και να τον… σταματήσουν γιατί παλεύει για τον λαό του! Και σε καθόλου… τρομολαγνική διάθεση, εκτίμησε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κίνδυνο…

Στάθηκε μπροστά από τον Λευκό Οίκο και είπε με τον γνωστό του στόμφο: «Αυτό που γίνεται τώρα είναι η μεγαλύτερη απάτη στην αμερικανική πολιτική ιστορία. Οι Δημοκράτες θέλουν να σας αφαιρέσουν τα όπλα σας, την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη, τις ψήφους σας, την ελευθερία σας, τους δικαστές σας. Θέλουν να σας αφαιρέσουν τα πάντα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί, παλεύουμε για να αποξηράνουμε το βάλτο και αυτό ακριβώς κάνω και βλέπετε γιατί πρέπει να το κάνουμε. Γιατί η χώρα μας είναι σε κίνδυνο όπως ποτέ άλλοτε. Είναι όλα πολύ απλά: προσπαθούν να με σταματήσουν γιατί παλεύω για εσάς. Δεν αυτό δεν θα το επιτρέψω ποτέ«.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Και φυσικά επέμεινε πως ό,τι γίνεται είναι «το μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών στην Ιστορία» των ΗΠΑ.

The Greatest Witch Hunt in the history of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

«Θέλω να δω τον… μυστικό μάρτυρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο μεταξύ, θέλει να συναντηθεί με τον ανώνυμο μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, τον άνθρωπο που τον… έδωσε για τα όσα είπε στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Τον άνθρωπο που, σύμφωνα με τον New York Times, είναι πράκτορας της CIA, που είχε τοποθετηθεί στον Λευκό Οίκο, χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Όπως κάθε Αμερικανός, έχω δικαίωμα να συναντήσω αυτόν που με κατηγορεί, ειδικά διότι αυτός ο κατήγορος, ο αποκαλούμενος «μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος», παρουσίασε μια τέλεια συζήτηση με έναν ξένο ηγέτη με εντελώς ανακριβή και κάλπικο τρόπο», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο twitter.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

Στα post που ακολούθησαν, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να συναντηθούν μαζί του «όλοι» όσοι ενημέρωσαν τον καταμηνυτή ατασθαλιών, αλλά και να προσαχθεί για ανάκριση ο βουλευτής των Δημοκρατικών Άνταμ Σιφ, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα σε βάρος του, για «απάτη» και «προδοσία».

His lies were made in perhaps the most blatant and sinister manner ever seen in the great Chamber. He wrote down and read terrible things, then said it was from the mouth of the President of the United States. I want Schiff questioned at the highest level for Fraud & Treason….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

«Κατασκόπευε αυτό το πρόσωπο τον πρόεδρο των ΗΠΑ;» απαίτησε να μάθει ο Τραμπ, πληκτρολογώντας τη λέξη «κατασκόπευε» με κεφαλαία για έμφαση, όπως το συνηθίζει. «Αυτό θα έχει «μεγάλες συνέπειες!», συμπλήρωσε.

….In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

Το ξέσπασμα ήρθε μετά τη δημοσκόπηση που δημοσιοποίησε το CBS και έδειξε πως μια μικρή πλειοψηφία των Αμερικανών — το 55% — τάσσεται υπέρ της έρευνας για την παραπομπή και την καθαίρεσή του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα, ο Τραμπ απείλησε να αναστείλει ή ακόμη και να ακυρώσει τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία για να πιέσει τον Ζελένσκι να διατάξει να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος του Μπάιντεν και του γιου του Χάντερ.

Η δημοσκόπηση

Η πλειοψηφία των Αμερικανών (55%) απαραίτητη την έναρξη της επίσημης έρευνας από το Κογκρέσο για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η YouGov, το 55% είναι υπέρ της έρευνας και το 45% δεν τη θεωρεί απαραίτητη.

Μεταξύ των Δημοκρατικών οι 9 στους 10 είναι θετικοί για την διεξαγωγή της έρευνας, ενώ τα 2/3 την υποστηρίζουν δυναμικά. Συνολικά, το 87% των Δημοκρατικών τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής της έρευνας. Από την άλλη μεριά, το 77% των Ρεπουμπλικάνων είναι αντίθετοι στην πραγματοποίηση της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με την δημοσκόπηση.

Μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων το 49% εγκρίνει την έρευνα, ενώ το 51% την απορρίπτει.

Οι Αμερικανοί είναι διχασμένοι για το αν ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί αναφορικά με την διαχείριση που έκανε σε ζητήματα που σχετίζονται με την Ουκρανία, με το 42% να πιστεύει πως πρέπει να παραπεμφθεί για τις ενέργειές του, ενώ το 36% να εκτιμά ότι δεν πρέπει να οδηγηθεί σε παραπομπή. Ποσοστό 22% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι είναι πολύ νωρίς για να εκφράσουν γνώμη, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Για τις ενέργειες του Τραμπ αναφορικά με την Ουκρανία, το 41% -συμπεριλαμβανομένης και της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών– υποστηρίζουν ότι ενήργησε παράνομα, ενώ το 28% συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων, τονίζουν ότι ενήργησε όπως έπρεπε. Το 31% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι ενέργειες του Τραμπ δεν ήταν οι προβλεπόμενες, αλλά παρόλα αυτά, ήταν νόμιμες.

Ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητο να έχει παρανομήσει για να παραπεμφθεί, αλλά μπορεί αυτό να γίνει για προδοσία, δωροδοκία ή άλλα σοβαρά εγκλήματα ή παραπτώματα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει για την παραπομπή και στην περίπτωση που υπάρξει πλειοψηφία, η πρόταση παραπομπής διαβιβάζεται στην Γερουσία, όπου και απαιτείται μία πλειοψηφία των 2/3 προκειμένου ο πρόεδρος να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, μία τέτοια εξέλιξη δεν έχει δρομολογηθεί ποτέ με επιτυχία.

Σε επίπεδο πολιτικών ισορροπιών παραμένει απίθανο οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν κοινοβουλευτικά την Γερουσία να ψηφίσουν για την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, παρά τις κινήσεις των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.