Ο Τραμπ ξαναγράφει την ιστορία κάτω από τα προεδρικά πορτρέτα: Ο «διχαστικός» Ομπάμα, ο «κοιμισμένος» Μπάιντεν και τα σκάνδαλα Κλίντον

Όχι και τόσο τιμητικές είναι οι πλακέτες που φέρεται να διάλεξε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, για να συνοδεύουν τις φωτογραφίες των αμερικανών προέδρων στο περιστύλιο του Λευκού Οίκου. Στις περιπτώσεις πολιτικών αντιπάλων του, οι αναφορές εστιάζουν στα αρνητικά της θητείας τους και ασκούν κριτική σε βασικές αποφάσεις και πολιτικές που εφάρμοσαν.

Ο Λευκός Οίκος τοποθέτησε πινακίδες κατά μήκος του «προεδρικού Walk of Fame» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με περιγραφές των προκατόχων του, γραμμένες συχνά στο ύφος των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – με προσβολές, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και τυχαία χρήση κεφαλαίων γραμμάτων.

Πινακίδα στην αρχή της έκθεσης, που βρίσκεται στον διάδρομο έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αναφέρει ότι το έργο «σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και αφιερώθηκε» από τον Ντόναλντ Τραμπ «ως φόρος τιμής στους προηγούμενους προέδρους, καλούς, κακούς και κάπου στη μέση, που υπηρέτησαν τη χώρα μας και θυσίασαν τόσα πολλά», αναφέρει το CNN.

Η πινακίδα του ίδιου του ίδιου προβάλλει τη νίκη του το 2024, υποστηρίζοντας ότι ξεπέρασε την «πρωτοφανή εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εναντίον του», καθώς και δύο απόπειρες δολοφονίας. Δηλώνει επίσης ότι, μέσα στους 11 μήνες της θητείας του, έχει ήδη υλοποιήσει την υπόσχεσή του για τη «Χρυσή Εποχή της Αμερικής», επικαλούμενος τον τερματισμό πολέμων, την ασφάλεια των συνόρων και την απέλαση φερόμενων ως μελών συμμοριών.

Η πινακίδα για τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος απεικονίζεται με φωτογραφία αυτόματης συσκευής υπογραφής (autopen), υιοθετεί γνωστές επικρίσεις του Τραμπ.

«Ο κοιμισμένος Joe Biden ήταν μακράν ο χειρότερος Πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία», αναφέρεται, με ισχυρισμό ότι εξελέγη έπειτα από «την πιο διεφθαρμένη εκλογή που έγινε ποτέ στις ΗΠΑ» και ότι οδήγησε τη χώρα «στο χείλος της καταστροφής». Η πινακίδα καταλήγει λέγοντας πως ο Τραμπ «επανεξελέγη με σαρωτική νίκη και ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ».

Αντίστοιχα πολιτικοποιημένες είναι και οι περιγραφές άλλων προέδρων, όπως του Μπαράκ Ομπάμα. Η πινακίδα τον χαρακτηρίζει «έναν από τους πιο διχαστικούς πολιτικούς ηγέτες στην αμερικανική ιστορία», επικρίνοντάς τον για τον νόμο περί υγείας που ο Τραμπ αποκαλεί «Ακριβό και Αναποτελεσματικό» και για την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Trump just put this under Obama’s picture at the White House. pic.twitter.com/Jv7O0agD62 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 17, 2025

Η πινακίδα του Μπιλ Κλίντον αναφέρει ορισμένες πολιτικές επιτυχίες, αλλά σημειώνει και την ήττα της συζύγου του, Χίλαρι Κλίντον, στις εκλογές του 2016 από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Trump just added this bio under Bill Clinton’s picture at the White House. pic.twitter.com/VcFRhqSFjE — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 17, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο CNN ότι «οι πινακίδες είναι εύγλωττες περιγραφές κάθε Προέδρου και της παρακαταθήκης του» και ότι «ως μελετητής της Ιστορίας, πολλές γράφτηκαν απευθείας από τον ίδιο τον Πρόεδρο», χωρίς να διευκρινίσει ποιος καλύπτει το κόστος τους.